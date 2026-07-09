Rosja szykuje się do eskalacji. Chce podzielić Zachód?

RMF24

Władimir Putin stanowczo odrzuca wszelkie wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i według doniesień zbliżonych do Kremla, przygotowuje się do zaostrzenia konfliktu – podaje Reuters. Źródła podkreślają, że w najbliższych miesiącach sytuacja na froncie może ulec dramatycznej zmianie, a Rosja nie wyklucza nawet ataku na państwa Europy. Jak zauważa agencja, celem Kremla może jednak nie być nowa wojna, ale podzielenie Zachodu.

Według informacji przekazanych przez agencję Reutera, rosyjski przywódca Władimir Putin nie zamierza przystępować do rozmów pokojowych z Ukrainą. Pomimo sugestii doradców, by rozważyć rozejm wzdłuż obecnej linii frontu, Putin pozostaje nieugięty i konsekwentnie dąży do realizacji swojego głównego celu – całkowitego zajęcia Donbasu. Źródła bliskie Kremlowi podkreślają, że rosyjski prezydent wierzy w rychłe zwycięstwo i zdobycie pełnej kontroli nad wschodnimi obwodami Ukrainy.

Rosja nie zatrzymuje ofensywy

Region Donbasu, obejmujący obwody ługański i doniecki, od 2014 roku pozostaje areną zaciętych walk. Po aneksji Krymu i wsparciu separatystów przez Rosję, Moskwa stopniowo zwiększała swoją obecność militarną na tym terenie. Obecnie Rosja kontroluje już około 90 procent Donbasu, jednak tegoroczna ofensywa wyraźnie zwolniła.

Analitycy wojskowi z Zachodu podkreślają, że do zdobycia pozostałych terenów konieczna byłaby kolejna fala mobilizacji, co mogłoby spotkać się z ogromnym sprzeciwem rosyjskiego społeczeństwa. Ostatnia mobilizacja w 2022 roku wywołała masową emigrację.

Możliwe ataki na cele NATO?

Niepokojące sygnały płyną również z ukraińskiego wywiadu oraz analiz zachodnich ekspertów. Wszystko wskazuje na to, że Putin nie tylko nie planuje zakończenia wojny, ale wręcz przygotowuje się do jej eskalacji. Wśród rozważanych scenariuszy pojawia się nawet możliwość ataku na cele w Europie, w tym na bazy NATO w państwach bałtyckich.

Bezpośrednia konfrontacja z jednym państw Sojuszu byłaby testem jedności NATO, a celem Rosji może nie być nowa wojna, a wywołanie podziałów wśród zachodnich państw - skomentował Reuters.

W ostatnich miesiącach ukraińska armia znacząco zintensyfikowała ataki dronowe na terytorium Rosji, koncentrując się głównie na infrastrukturze energetycznej. Skutkiem tych działań są poważne zakłócenia w produkcji i dostawach paliw. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że takie ataki nie przyspieszą zakończenia konfliktu, a jedynie doprowadzą do dalszego rozszerzenia rosyjskiej „strefy bezpieczeństwa”.

Impas w negocjacjach

Rozmowy pokojowe z udziałem Stanów Zjednoczonych utknęły w martwym punkcie. Prezydent USA Donald Trump poinformował o rozmowie telefonicznej z Putinem, podczas której miał usłyszeć, że rosyjski przywódca odczuwa presję i jest gotów zakończyć wojnę.

Jednak rzeczywistość na froncie i stanowisko Kremla zdają się temu przeczyć. Trump spotkał się także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze, gdzie ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Według amerykańskiego prezydenta, ukraińskie ataki na cele w Rosji mogą przyczynić się do zakończenia wojny.