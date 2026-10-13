Rosja rozważa scenariusze. Wśród nich bezpośredni konflikt zbrojny z Polską

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Ukraińska Służba Wywiadu Zewnętrznego (SZRU) ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Według najnowszego raportu, Kreml nie tylko intensyfikuje działania hybrydowe, ale także rozważa scenariusze bezpośredniego konfliktu z Polską i państwami bałtyckimi.

Z najnowszych ustaleń ukraińskiego wywiadu wynika, że Moskwa aktywnie opracowuje różne warianty działań wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę Kreml poświęca Polsce, krajom bałtyckim oraz Europie Północnej.

Chociaż obecnie głównym narzędziem rosyjskiej polityki pozostaje wojna hybrydowa, nie wyklucza się także konfliktu zbrojnego w perspektywie najbliższych dwóch dekad. Zdaniem SZRU, Kreml traktuje bezpośrednią konfrontację z Europą jako jeden z realnych wariantów do 2045 roku.

Raport wskazuje, że Rosja może dążyć do wywołania regionalnego kryzysu na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Celem takich działań nie jest pokonanie NATO w otwartym starciu, lecz podważenie wiarygodności sojuszu i wykazanie jego rzekomej niezdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia.

Setki rosyjskich agentów w Europie

Według informacji ukraińskiego wywiadu, w krajach europejskich działa obecnie niemal 400 funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Ich zadania obejmują prowadzenie dywersji, cyberataków oraz szeroko zakrojone działania szpiegowskie. Rosyjscy agenci systematycznie testują granice tego, co jest dopuszczalne, starając się unikać reakcji militarnej ze strony NATO.

Działania te mają na celu destabilizację sytuacji w regionie oraz wywołanie niepokoju społecznego, co może osłabić jedność państw członkowskich sojuszu.

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Rosja szykuje się na długą konfrontację

Ukraiński wywiad podkreśla, że Kreml przygotowuje się do długotrwałej konfrontacji z Zachodem. W związku z tym ochrona wschodniej granicy Europy oraz wsparcie dla Ukrainy stają się kluczowymi elementami strategii powstrzymywania rosyjskiej ekspansji.

Eksperci zwracają uwagę, że Rosja postrzega Polskę, kraje bałtyckie, a także Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Finlandię jako głównych przeciwników. Jednocześnie w rosyjskim społeczeństwie rośnie przekonanie o konieczności negocjacji, choć znaczna część ankietowanych popiera intensyfikację agresywnych działań w przypadku ich niepowodzenia.