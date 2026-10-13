Wojna hybrydowa? Cyberatak sparaliżował budowę najdłuższego tunelu pod Bałtykiem

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Budowa najdłuższego na świecie tunelu podmorskiego pod cieśniną Bełt Fehmarn została poważnie zakłócona przez cyberatak. Prace stanęły, a tysiące pracowników nie może wykonywać swoich obowiązków. Duńskie media ostrzegają, że incydent może być elementem wojny hybrydowej.

Międzynarodowe konsorcjum FLC, odpowiedzialne za realizację tunelu pod cieśniną Bełt Fehmarn, padło ofiarą poważnego incydentu cybernetycznego. W wyniku ataku przestały działać karty identyfikacyjne pracowników, a także unieruchomione zostały statki, dźwigi i platformy wykorzystywane do prac na morzu. Sytuacja sparaliżowała kluczowy etap inwestycji, która ma połączyć Danię z Niemcami.

Według informacji duńskich mediów, atak doprowadził do całkowitego zatrzymania prac na budowie. Pracownicy nie mogą korzystać z kart dostępu, a specjalistyczny sprzęt nie działa. Wśród zatrudnionych na miejscu robotników znaczną grupę stanowią Polacy. Konsorcjum FLC zatrudnia łącznie 2,8 tysiąca osób, reprezentujących firmy z Danii, Niemiec, Francji, Belgii i Holandii.

Najdłuższy podwodny tunel powstaje pod Bałtykiem. Połączy dwa europejskie kraje Już w 2029 roku podróż z Danii do Niemiec przez Bałtyk zajmie zaledwie dziesięć minut samochodem. Pod cieśniną Bełt Fehmarn powstaje najdłuższy tunel podwodny. Ma mieć 19 kilometrów.

Podejrzenia o wojnę hybrydową

Przedstawiciele inwestora, spółki Sund & Baelt, potwierdzili, że trwa dialog z wykonawcą na temat zaistniałej sytuacji. Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem ani jak długo potrwa usuwanie jego skutków.

Przewodniczący duńskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego, Henning Mortensen, nie wyklucza, że incydent może mieć związek z wojną hybrydową. W ostatnich tygodniach duńskie służby ostrzegały przed możliwymi cyberatakami ze strony Rosji i podniosły stopień zagrożenia do „wysokiego”.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji ułatwia przeprowadzanie ataków na dużą skalę przy relatywnie niskich kosztach. Tempo zmian jest tak szybkie, że wiele podmiotów nie nadąża z eliminowaniem luk w zabezpieczeniach – podkreśla Jacob Herbst, specjalista ds. bezpieczeństwa cyfrowego.

Tunel pod cieśniną Bełt Fehmarn to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie. 18-kilometrowa przeprawa samochodowo-kolejowa powstaje z 89 betonowych elementów, które są transportowane i łączone na morzu z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania cyfrowego. Koszt projektu szacowany jest na około 7 miliardów euro. Już wcześniej informowano o możliwych opóźnieniach – pierwotny termin otwarcia, czyli 2029 roku jest mało prawdopodobny.