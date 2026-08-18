RMF24

Londyn na celowniku Moskwy. Rosyjska ambasada ostrzegła w poniedziałek Wielką Brytanię, że „będzie musiała odpowiedzieć” za konsekwencje swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Komunikat dotyczył doniesień o wykorzystaniu brytyjskich dronów do uderzeń na terytorium Rosji.

Według ambasady „Wielka Brytania staje się wspólnikiem” w takich atakach i „świadomie wybiera eskalację” konfliktu.

„Działania Londynu nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć. Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt (...) tym wyższa będzie cena” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie ambasady.

W NATO takiego scenariusza nie przewidywano? To może być „koszmar” Zachodu Sojusz Północnoatlantycki i USA nie mają jasnego planu działania na wypadek skoordynowanego ataku Rosji na państwo NATO oraz Chin na Tajwan – pisze „The Atlantic”. Według cytowanych przez magazyn wojskowych i analityków Zachód zbyt rzadko analizował…

Wielka Brytania odpowiada Rosji

Odnosząc się do tego komunikatu, rzecznik ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii przekazał BBC, że jego kraj stoi „ramię w ramię” z Ukrainą i będzie przekazywał jej sprzęt, którego potrzebuje ona, by bronić się przed nielegalną inwazją Rosji.

Rosja nie powinna mieć wątpliwości co do determinacji tego rządu w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, na Ukrainie oraz przeciwko Wielkiej Brytanii i naszym sojusznikom – podkreślił rzecznik.

Brytyjskie drony dla Ukrainy

Źródło wojskowe potwierdziło BBC informację o wykorzystaniu brytyjskich dronów przez Ukrainę do ataków na obiekty wojskowe i przemysłowe, w tym rafinerie i magazyny sieci handlowej Wildberries, na terytorium Rosji. Wcześniej informację tę podał brytyjski dziennik „Times”. Ocenia się, że ataki te spowodowały szkody w wysokości ponad 35 mld dolarów – podkreśliła BBC.

Obiekty należące do Wildberries są atakowane od 18 lipca. W ocenie władz w Kijowie są one uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że „unieruchomiono” siedem z dziesięciu głównych centrów logistycznych tej sieci.

W kwietniu brytyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że w tym roku przekaże Ukrainie 120 tys. dronów, w tym tysiące dronów bojowych dalekiego zasięgu.