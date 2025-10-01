​Jak informuje agencja Bloomberg, w 2024 roku Rosja pozostała głównym zagranicznym dostawcą paliwa do reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych. Dostawy zaspokoiły 20 procent amerykańskiego zużycia.

Prezydent Rosji Władimir Putin (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Dostawy były kontynuowane pomimo wprowadzenia przepisów wstrzymujących import rosyjskiego paliwa do reaktorów po pełnoskalowej inwazji Kremla na Ukrainę w 2022 roku.

Zakaz importu?

Zgodnie z zakazem importu, który wszedł w życie w sierpniu 2024 roku, amerykańskie ministerstwo energetyki może jednak wydawać do 2028 r. pozwolenia na import. Pod warunkiem, że nie ma dostępnych alternatywnych źródeł lub jeśli import zostanie uznany za leżący w interesie narodowym - odnotował Bloomberg.

Dane te zostały opublikowane w momencie, gdy administracja prezydenta Donalda Trumpa nakłania Europę i inne kraje do zaprzestania importu rosyjskiej ropy i gazu ziemnego. W zeszłym roku Kongres postanowił o przeznaczeniu miliardowych kwot na odbudowę zdolności produkcyjnych kraju w zakresie paliwa do reaktorów.