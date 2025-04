Katastrofa w Czarnobylu na zawsze zmieniła historię Ukrainy i świata. 39 lat później, w cieniu wojny i rosyjskich ataków na obiekty jądrowe, Ukraina apeluje o czujność i międzynarodową solidarność w walce o bezpieczeństwo.

W 39. rocznicę katastrofy w Czarnobylu Ukraina upamiętnia ratowników i ofiar / Volodymyr Tarasov / Ukrinform / East News

W sobotę, 26 kwietnia, mija 39 lat od katastrofy w Czarnobylu - największej tragedii w historii energetyki jądrowej.

"Czarnobyl na zawsze pozostawił ślad w sercu każdego Ukraińca"

Dziś mija 39 lat od katastrofy w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku na zawsze pozostawił ślad w sercu każdego Ukraińca. Dziś czcimy tych, którzy jako pierwsi rzucili się w ogień i promieniowanie. Tych, którzy uratowali świat - napisał szef Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) Andrij Danyk w mediach społecznościowych.

Danyk podkreślił, że nawet po niemal czterech dekadach od katastrofy zagrożenie nie zniknęło. - Wojska rosyjskie całkowicie ignorują tragiczne doświadczenia minionych lat i próbują atakować strefę wykluczenia oraz przejąć obiekty Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Od trzech lat w niewoli znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, a świat żyje w oczekiwaniu na najgorsze - zaznaczył.

Rosyjskie ataki na obiekty jądrowe

Szef DSNS przypomniał, że rosyjskie ostrzały, eksplozje i pożary wciąż przypominają o nieustającym zagrożeniu. Przetrwamy. Ponieważ mamy za sobą prawdę. I pamięć o tych, którzy za cenę życia udowodnili, że bohaterowie istnieją. Nasza walka trwa. A nasza pamięć żyje. Wieczny honor dla zmarłych. Chwała i wdzięczność żyjącym - podkreślił Danyk.

Na początku pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie rosyjskie wojska wkroczyły na teren elektrowni w Czarnobylu i rozpoczęły jej okupację, która trwała od 24 lutego do 31 marca 2022 roku. 13 lutego 2025 roku rosyjski dron uderzył w sarkofag elektrowni, poważnie uszkadzając jego powłokę.

Największa katastrofa jądrowa XX wieku

26 kwietnia 1986 roku świat wstrzymał oddech po wybuchu w Czarnobylu /archiwum /RMF FM Do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej doszło 26 kwietnia 1986 roku w wyniku awarii reaktora, przegrzania się rdzenia, wybuchu wodoru i pożaru. W efekcie do atmosfery przedostały się ogromne ilości substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku.

Bezpośrednio w wyniku katastrofy i akcji ratowniczej zginęło 31 osób. Według szacunków, około 600 tys. ludzi na całym świecie zostało narażonych na podwyższoną dawkę promieniowania. Liczbę zgonów z powodu nowotworów, które rozwinęły się u osób silnie napromieniowanych, oszacowano na około 4 tysiące.

Pamięć i przestroga

Ukraina co roku oddaje hołd bohaterom, którzy poświęcili życie, by ograniczyć skutki katastrofy. Dziś, w obliczu rosyjskiej agresji i zagrożenia dla kolejnych obiektów jądrowych, pamięć o Czarnobylu staje się także ostrzeżeniem dla całego świata.