Amerykańscy badacze twierdzą, że odkryli miejsce rozmieszczenia dumy rosyjskiego systemu odstraszania nuklearnego. 9M370 Buriewiestnik, nowy pocisk manewrujący Rosji ma bazować w Wołogdzie, około 475 km od Moskwy.

Zdjęcie ilustracyjne / HANDOUT/AFP / East News

Według Rosjan Buriewiestnik - SSC-X-9 Skyfall, według nomenklatury NATO - ma być nuklearną superbronią o niemal nieograniczonym zasięgu i zdolnym do ominięcia amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. Pocisk manewrujący posiada napęd jądrowy i uzbrojony jest również w głowice jądrowe. Władimir Putin Buriewiestnika nazywa "niezwyciężonym".

Nieco inaczej mówią o Skyfall eksperci z Zachodu, wskazując, że kosztowny projekt nie tylko nie podwyższył realnych zdolności bojowych Rosji, ale konstrukcja grozi poważnym wypadkiem promieniotwórczym. Poza Rosją 9M370 nazywany jest "latającym Czarnobylem".

W poszukiwaniu broni zagłady

Korzystając ze zdjęć wykonanych 26 lipca przez Planet Labs, komercyjną firmę satelitarną, dwaj badacze zidentyfikowali konstrukcję przylegającą do obiektu do przechowywania głowic jądrowych, znanego pod dwiema nazwami - Wołogda-20 i Czebsara. Według analityków może to być potencjalne miejsce rozmieszczenia nowego pocisku. Obiekt znajduje się 475 km na północ od Moskwy.

Zdjęcia satelitarne wskazują, że w trzech grupach wewnątrz wysokich kopców budowanych jest dziewięć wyrzutni. Nasypy połączone są z budynkami, gdzie pociski - jak twierdzi jeden z badaczy - mogą być serwisowane, a także z magazynami, gdzie przechowuje się głowice nuklearne.

Nowopowstające miejsce jest przeznaczone "dla dużego, stacjonarnego systemu rakietowego, a jedynym dużym, stacjonarnym systemem rakietowym, który obecnie (Rosja) opracowuje, jest Skyfall" - uzasadnia cytowany przez agencję Reutera analityk.

Próżno szukać odpowiedzi u władz Rosji i innych krajów potencjalnie zainteresowanych Buriewiestnikiem. Na komentarze agencji nie odpowiedziała ani Moskwa, ani Waszyngton.

Co ciekawe, Rosjanie nie umieszczają zazwyczaj wyrzutni tuż obok magazynów. Rozmieszczenie Buriewiestnika sugeruje, że Moskwa chce gromadzić uzbrojone pociski w miejscu, z którego szybko będzie można je odpalić.