​Znaczną część Półwyspu Iberyjskiego ogarnęła w czwartek pierwsza w tym roku fala upałów. Według prognoz, w weekend słupki rtęci mają pokazać w niektórych rejonach południowej Portugalii nawet 47 stopni Celsjusza.

Półwysep Iberyjski szykuje się na falę upałów / JESUS DIGES / PAP/EPA

Państwowa Hiszpańska Agencja Meteorologiczna Aemet ostrzegła, że w 39 prowincjach Hiszpanii spodziewane są bardzo wysokie temperatury. Portugalskie władze wydały ostrzeżenie o zasięgu ogólnokrajowym w związku z falą upałów.

Według przedstawicieli władz temperatury na Półwyspie Iberyjskim wzrosły w czwartek ze względu na napływające z północnej Afryki gorące masy powietrza.



W sobotę w mieście Beja na południu Portugalii temperatura może wynieść nawet 47 stopni C. W Hiszpanii - według meteorologów - tego dnia temperatury mają zacząć spadać. Zgodnie z prognozami w weekend w portugalskim mieście Evora, położonym 130 km od Lizbony, oraz w hiszpańskiej prowincji Badajoz, przy granicy z Portugalią, termometry pokażą 44 stopnie.



Eksperci zalecają, aby w czasie upałów osoby dorosłe codziennie wypijały co najmniej 1,5 l napojów, a osoby starsze nawet więcej - ok. 2 litrów. Należy pić wodę bogatą w mikroelementy, głównie sód i potas, a także uzupełniać niedobory wapnia. Jednak zalecenia te dotyczą sytuacji, kiedy przebywamy w otoczeniu o umiarkowanej temperaturze. Niezbędny jest też odpowiedni ubiór, w tym czapka, chroniąca głowę przed przegrzaniem.

