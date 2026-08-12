Rosyjska agencja Sputnik poinformowała dziś, że prezydent Rosji Władimir Putin odwiedza krążownik rakietowy rosyjskiej marynarki wojennej „Wariag”, obserwując końcowy etap ćwiczeń Floty Pacyfiku w pobliżu wyspy Sachalin na Dalekim Wschodzie.
Kremlowski przywódca miał tam powiedzieć, że NATO infiltruje region Azji i Pacyfiku oraz wywołuje napięcie w Arktyce.
Niestety, rośnie tu potencjał konfliktu. Powstają nowe bloki wojskowo-polityczne, rozmieszcza się i planuje rozmieszczenie nowych systemów uzbrojenia, które stanowią zagrożenie dla naszego kraju - powiedział Putin, co oficjalnie podaje Kreml oraz rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Władimir Putin zagroził, że jeśli państwa Zachodu będą przejmowały rosyjskie staki handlowe, to Federacja Rosyjska odpowie tym samym. Rosja odpowie w sposób lustrzany - stwierdził. Nazwał działania Unii Europejskiej „piractwem” i „rozbojem”.
Jak podała propagandowa agencja TASS, Putin podkreślił - mając na myśli „odpowiedź” - że nie chodzi tylko o obszary, na których możliwe jest przejęcie rosyjskich okrętów, „ale wszędzie tam, gdzie uznamy to za konieczne i rozsądne - gdziekolwiek, w tym w strefie odpowiedzialności Floty Pacyfiku”.
„Nie zagrażamy Japonii”
Putin wspomniał też o Joponii, akcentując, że „pod pretekstem wydarzeń na Ukrainie, bez wnikania w przyczyny tego konfliktu, Japonia nałożyła sankcje na Rosję”, a co więcej - „po raz pierwszy w swoich najnowszych dokumentach doktryny wojskowej Japonia wymieniła Rosję wśród źródeł swoich głównych zagrożeń”.
Chciałbym podkreślić, że nie zagrażamy Japonii. Rosja jest gotowa do współpracy ze wszystkimi swoimi sąsiadami, w tym z Japonią i innymi państwami regionu. Wiem, że Flota Pacyfiku regularnie prowadzi wspólne ćwiczenia. Proszę o kontynuowanie tych działań - powiedział.
Przypomnę, że w połowie lat 50. ZSRR podpisał z Japonią deklarację, która utorowała drogę do traktatu pokojowego. Japonia również ją podpisała, ale później się z niej wycofała. Następnie Związek Radziecki uczynił to samo, ale nowa Rosja odpowiedziała na prośbę japońskiego rządu i wznowiła - powtarzam, na prośbę strony japońskiej - dialog w celu znalezienia dróg do traktatu pokojowego - powiedział Putin.