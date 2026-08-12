RMF24

Władimir Putin powiedział dziś, że NATO infiltruje region Azji i Pacyfiku, a także wywołuje napięcie w Arktyce. Poinformowały o tym rosyjskie agencje informacyjne. Prezydent Rosji przemawiał z dalekowschodniej rosyjskiej wyspy Sachalin, gdzie obserwuje ćwiczenia wojskowe. Mówił też o „lustrzanych” działaniach w przypadku przejmowania rosyjskich statków handlowych. „Niestety, rośnie potencjał konfliktu” - dodał.

Rosyjska agencja Sputnik poinformowała dziś, że prezydent Rosji Władimir Putin odwiedza krążownik rakietowy rosyjskiej marynarki wojennej „Wariag”, obserwując końcowy etap ćwiczeń Floty Pacyfiku w pobliżu wyspy Sachalin na Dalekim Wschodzie.

Kremlowski przywódca miał tam powiedzieć, że NATO infiltruje region Azji i Pacyfiku oraz wywołuje napięcie w Arktyce.

Niestety, rośnie tu potencjał konfliktu. Powstają nowe bloki wojskowo-polityczne, rozmieszcza się i planuje rozmieszczenie nowych systemów uzbrojenia, które stanowią zagrożenie dla naszego kraju - powiedział Putin, co oficjalnie podaje Kreml oraz rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Putin na wyspie Sachalin 12 sierpnia 2026 roku; fot. GAVRIIL GRIGOROV / AFP/East News

Putin na wyspie Sachalin 12 sierpnia 2026 roku; fot. GAVRIIL GRIGOROV / AFP/East News

Władimir Putin zagroził, że jeśli państwa Zachodu będą przejmowały rosyjskie staki handlowe, to Federacja Rosyjska odpowie tym samym. Rosja odpowie w sposób lustrzany - stwierdził. Nazwał działania Unii Europejskiej „piractwem” i „rozbojem”.

Jak podała propagandowa agencja TASS, Putin podkreślił - mając na myśli „odpowiedź” - że nie chodzi tylko o obszary, na których możliwe jest przejęcie rosyjskich okrętów, „ale wszędzie tam, gdzie uznamy to za konieczne i rozsądne - gdziekolwiek, w tym w strefie odpowiedzialności Floty Pacyfiku”.

„Nie zagrażamy Japonii”

Putin wspomniał też o Joponii, akcentując, że „pod pretekstem wydarzeń na Ukrainie, bez wnikania w przyczyny tego konfliktu, Japonia nałożyła sankcje na Rosję”, a co więcej - „po raz pierwszy w swoich najnowszych dokumentach doktryny wojskowej Japonia wymieniła Rosję wśród źródeł swoich głównych zagrożeń”.

Chciałbym podkreślić, że nie zagrażamy Japonii. Rosja jest gotowa do współpracy ze wszystkimi swoimi sąsiadami, w tym z Japonią i innymi państwami regionu. Wiem, że Flota Pacyfiku regularnie prowadzi wspólne ćwiczenia. Proszę o kontynuowanie tych działań - powiedział. Przypomnę, że w połowie lat 50. ZSRR podpisał z Japonią deklarację, która utorowała drogę do traktatu pokojowego. Japonia również ją podpisała, ale później się z niej wycofała. Następnie Związek Radziecki uczynił to samo, ale nowa Rosja odpowiedziała na prośbę japońskiego rządu i wznowiła - powtarzam, na prośbę strony japońskiej - dialog w celu znalezienia dróg do traktatu pokojowego - powiedział Putin.