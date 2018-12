Cztery psy czekające na swojego bezdomnego pana przed szpitalem w Rio do Sul w Brazylii - taką poruszającą scenę uwieczniono w obiektywie. Zdjęcie opublikowano w mediach społecznościowych.

Mężczyzna o imieniu Cesar trafił do szpitala w środku nocy. Szybko się okazało, że do placówki nie dotarł sam, a z gromadą wiernych przyjaciół - swoich czworonogów.



Podczas gdy Cesar był hospitalizowany, psiaki grzecznie czekały na niego kilka godzin przed drzwiami prowadzącymi na szpitalny korytarz. Dostrzegła to recepcjonistka. Chwyciła za telefon i zrobiła zwierzakom zdjęcie.

Dziewczyna opublikowała fotografię w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że właściciel psów nie ma domu, ale ma bogactwo innego rodzaju: dozgonną przyjaźń swoich pupili.



I tę przyjaźń odwzajemnia - daje swoim pieskom mnóstwo miłości i ciepła - napisała. Jak dodała, mężczyzna hojnie dzieli się ze zwierzakami jedzeniem. Jak przyznał w rozmowie z lekarzami, często sam przez to nie dojada.



www.thedodo.com