W Izraelu zatrzymano ponad 20 osób podejrzanych o kradzież broni z baz wojskowych. Policja poinformowała, że skradziona broń była użyta w ponad 50 próbach zabójstw.

Zdjęcie ilustracyjne. Zatrzymano ponad 20 osób w sprawie dotyczącej kradzieży broni z baz wojskowych / ALAA BADARNEH / PAP/EPA

Dochodzenie w sprawie skradzionej broni trwało ponad rok.

Wielka akcja służb

Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję w Aszdodzie i społecznościach beduińskich na pustyni Negew. W sumie zatrzymano ponad 20 osób. Dochodzenie w tej sprawie trwało ponad rok.

Nie pozwolimy, by gangi wykorzystywały w ten sposób chaos wojny. Myliły się, myśląc, że nie będziemy ich ścigać - powiedział prowadzący śledztwo oficer policji, cytowany w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych.

Portal Mako podał, że aresztowania nastąpiły pod koniec śledztwa, podczas którego funkcjonariusz działający pod przykryciem infiltrował grupy przestępcze. Przestępcy mieli być "zaskoczeni, że ktoś, kto był ich znajomym, okazał się informatorem".

Problem z bezrobociem i marginalizacją

Według mediów wzrost przemocy w społecznościach Arabów w Izraelu wynika głównie z zaniedbania i dyskryminacji ze strony państwa.

Brak obecności policji oraz inwestycji w edukację i infrastrukturę podtrzymują wysoki poziom bezrobocia i marginalizacji ekonomicznej Arabów, którzy stanowią ponad 20 proc. obywateli Izraela.

Wzrost przestępczości

Słabość instytucji państwowych i brak zaufania do policji sprzyjają także powstawaniu gangów, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby zabójstw w społecznościach arabskich: w 2023 roku odnotowano ponad dwa razy więcej zabójstw niż rok wcześniej - wynika z danych opublikowanych przez policję na początku 2025 roku.

W 2023 roku zabójstwa wśród społeczności arabskich w Izraelu stanowiły ponad 80 proc. wszystkich odnotowanych w tym roku zabójstw. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 75 proc.