Po raz pierwszy w historii włoskiego parlamentu deputowana weszła na salę obrad z niemowlęciem, które następnie karmiła piersią. Tego przełomowego gestu dokonała Gilda Sportiello z Ruchu Pięciu Gwiazd.

Deputowana Gilda Sportiello karmi dziecko na sali obrad / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Parlamentarzystka zajęła miejsce w górnych rzędach sali obrad Izby Deputowanych i z niemowlęciem wzięła udział w głosowaniu nad dekretem w sprawie publicznej administracji.

Sportiello nakarmiła dziecko piersią, co inni deputowani przyjęli z aplauzem - relacjonują włoskie media. Niektóre parlamentarzystki podeszły do niej, by jej pogratulować.

Sportiello oświadczyła następnie: Dzisiaj dokonany został ważny krok, przede wszystkim dlatego, że stanowi precedens i jest przesłaniem dla kraju i dla wszystkich kobiet. Od dziś, skoro najwyższe włoskie instytucje pozwalają pracownicom karmić dzieci w miejscu pracy, żadnej kobiecie, bez względu na jej zawód, nie może zostać odebrane to prawo.

Żadna matka nie będzie więcej zmuszona do przerwania karmienia piersią, by wrócić do pracy. Kluczowe jest to, by pozostało to wyłącznie decyzją kobiety - podkreśliła deputowana.