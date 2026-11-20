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Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zadeklarował w Warszawie otwartość na rozmowy z Moskwą w sprawie wojny w Ukrainie. Polityk podkreślił, że odrzucenie zaproszenia Władimira Putina byłoby błędem, zastrzegł jednak, że warunkiem koniecznym do rozmów jest realna wola zawieszenia broni, a nie kontynuowanie działań zbrojnych pod płaszczykiem dyplomacji.

Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow oświadczył w piątek, że „rozważana jest” wizyta przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii w Rosji.

Jak widzieliście, prezydent (Władimir Putin) podczas wizyty w Chinach wspomniał o naszej decyzji dotyczącej zaproszenia do Moskwy przedstawicieli tzw. eurotrójki (formatu E3 - przyp. red.). To jedna z najbliższych spraw, które są obecnie rozważane i znajdują się w fazie przygotowań - powiedział, cytowany przez agencję Reutera.

O zaproszeniu do Moskwy przedstawicieli formatu E3 powiedział w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin podczas trójstronnego szczytu w Shenzhen z przywódcami USA i Chin - Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem.

„Odrzucenie zaproszenia do Moskwy byłoby błędnym sygnałem”

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wyraził otwartość wobec propozycji rozmów z Rosją o wojnie w Ukrainie. Musimy rozmawiać. Tylko ten, kto rozmawia, może na końcu dojść do rezultatów - powiedział w piątek w Warszawie.

Szef niemieckiego resortu obrony ocenił, że sprawa zależy przede wszystkim od Władimira Putina. Jeśli wysyła teraz pierwsze sygnały i kieruje do Europejczyków zaproszenie do Moskwy, to należy to pod każdym względem przyjąć z zadowoleniem - oświadczył niemiecki polityk.

Zastrzegł jednak, że ostatecznie rozstrzygające są nie zapowiedzi i zaproszenia, lecz rezultaty, a jednym z nich powinno być zawieszenie broni w Ukrainie. Zaznaczył też, że wola negocjowania o zawieszeniu broni musi stać się widoczna.

"Nielegalna inwazja Rosji". Ostre słowa w obecności Władimira Putina Premier Kanady Mark Carney, przemawiając na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen, potępił rosyjską inwazję na Ukrainę. Co ciekawe, jego słów słuchał obecny na sali prezydent Rosji Władimir Putin.

Ukraina w NATO? Dla Rosji jest to nie do przyjęcia

Siergiej Riabkow powtórzył również, odnosząc się do ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na mocy artykułu 5. NATO, że przystąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, nawet w formie „quasi-członkostwa”, jest dla Rosji nie do przyjęcia.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Donald Trump zaproponował jego krajowi członkostwo w NATO w zamian za zrzeczenie się całego Donbasu na rzecz Rosji.