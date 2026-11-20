RMF24

Premier Kanady Mark Carney, przemawiając na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen, potępił rosyjską inwazję na Ukrainę. Co ciekawe, jego słów słuchał obecny na sali prezydent Rosji Władimir Putin.

Stabilność dobrobytu zależy również od stabilnego otoczenia międzynarodowego. Kryzysy geopolityczne, w tym nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę, mają konkretne konsekwencje gospodarcze w całym rejonie Azji i Pacyfiku, a także poza nim - powiedział premier Kanady Mark Carney, przemawiając na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Publiczny kanadyjski nadawca CBC przekazał, że fragment dotyczący rosyjskiej inwazji na Ukrainę znalazł się pod koniec wystąpienia dotyczącego w głównej mierze działań rządu Kanady na rzecz rozwoju gospodarki i zachęt dla partnerów z Azji.

Szef kanadyjskiego rządu zwrócił uwagę, że wojny, takie jak tocząca się obecnie w Ukrainie, „podkreślają znaczenie wiarygodnych partnerów, którzy przestrzegają prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej, a jednocześnie budują odporność pośród podobnie myślących krajów”.

Premier Kanady wygłosił swoje przemówienie w ramach sesji plenarnej liderów państw uczestniczących w szczycie APEC. Media zauważyły, że Mark Carney, odkąd jest premierem Kanady, czyli od początku 2025 r., po raz pierwszy znalazł się z Władimirem Putinem w tej samej sali.

Podczas wcześniejszej konferencji prasowej szef kanadyjskiego rządu odniósł się do komentarzy Putina nt. nieskuteczności sankcji wobec Rosji. Pan Putin może zapytać swoje instytucje finansowe, przyjaciół oligarchów, może zapytać swoich graczy w hokeja, czy sankcje to sprawa przeszłości. Myślę, że dowie się, że są bardzo prawdziwe, dolegliwe i że są absolutnie konieczne z powodu jego nielegalnej i nieuzasadnionej wojny - mówił.