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„Nie jestem pewien, czy tak samo rozumiemy artykuł 5. Dla mnie oznacza on, że na naszym terytorium będą działać siły zbrojne naszych partnerów” - powiedział Wołodymyr Zełenski po szczycie koalicji chętnych w Berlinie. Przywódca mówił o gwarancjach dla swojego kraju. Rosja nie chce słyszeć o NATO w Ukrainie.

Amerykański wysłannik Jared Kushner powiedział w czwartek w Berlinie, że Rosja jest gotowa rozważyć koncepcję, zgodnie z którą ewentualne porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy opierałoby się na mechanizmie podobnym do artykułu 5 NATO. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich.

Zełenski: Nie znam odpowiedzi

Nie jestem pewien, czy tak samo rozumiemy artykuł 5. Dla mnie oznacza on, że na naszym terytorium będą działać siły zbrojne naszych partnerów. Dlatego moje pytanie brzmi: a co z amerykańskimi żołnierzami? Bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy mieli u siebie amerykańskie bazy, takie jak na Bliskim Wschodzie. Tamte państwa przecież również nie należą do NATO. Czy zatem mamy odpowiedź na to pytanie? Ja na razie jej nie mam – powiedział Wołodymyr Zełenski w nocy z czwartku na piątek, cytowany przez portal Europejska Prawda.

Jako kolejną istotną kwestię dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa ukraiński prezydent wskazał reakcję na ewentualny ponowny atak Rosji na terytorium Ukrainy.

Co zrobią nasi partnerzy, jeśli – a właściwie nie jeśli, lecz kiedy – Rosja ponownie spróbuje zaatakować? Musi to być jasne nie tylko dla naszych partnerów, ale również dla społeczeństwa i inwestorów, którzy przybędą do Ukrainy. Oni potrzebują jednoznacznych odpowiedzi – zaznaczył Zełenski.

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Nowe pomysły i szczyt w Berlinie

15 listopada Kushner przekazał, że podczas przygotowań do kolejnej rundy trójstronnych negocjacji (w formacie Ukraina-Rosja-USA) o zakończeniu wojny pojawiło się kilka nowych pomysłów, które mogą doprowadzić do przełomu lub przekształcić się w nowe propozycje.

W czwartek w Berlinie odbył się szczyt koalicji chętnych z udziałem głów państw i szefów rządów 26 krajów wspierających Ukrainę, w tym premiera Donalda Tuska. Z zebranymi połączył się telefonicznie prezydent USA Donald Trump.

Przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu koalicji wezwali Rosję, by zgodziła się na rozejm energetyczny na zimę. Miałby to być pierwszy krok na drodze do zaprzestania działań wojennych.

Nie do przyjęcia dla Rosji

Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Riabkow oświadczył w piątek, że „rozważana jest” wizyta trzech przedstawicieli Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii w Rosji – poinformowały rosyjskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.

Riabkow powtórzył również, odnosząc się do ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na mocy artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, że przystąpienie Ukrainy do NATO, nawet w formie „quasi-członkostwa”, jest dla Rosji nie do przyjęcia.

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Trump połączył się telefonicznie

Donald Tusk poinformował, że Trump podczas połączenia z uczestnikami spotkania w Berlinie przedstawił wrażenia ze swojej rozmowy z przywódcami Rosji i Chin, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem w chińskim Shenzhen. Według Tuska prezydent USA wypowiadał się optymistycznie w sprawie intencji Putina odnośnie do rozmów pokojowych, ale jego słowa zostały przyjęte z ostrożnością.

Koalicja chętnych została utworzona w marcu 2025 r. z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji. Należy do niej ponad 30 państw wspierających Kijów finansowo, militarnie, logistycznie i politycznie.