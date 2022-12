Demonstranci w południowej Syrii w trakcie protestu przeciwko pogarszającym warunkom ekonomicznym w kraju, zaatakowało siedzibę gubernatora w mieście As-Suwajda. Budynek podpalono, zniszczono także wiszący nad wejście portret dyktatora Baszara al-Assada. Według mediów i świadków, służby bezpieczeństwa otworzyło ogień.

Sytuacja w Syrii jest tragiczna. W kraju od ponad 11 lat toczy się wojna domowa. Dzięki wsparciu Rosjan reżim Baszara al-Assada przeżył najgorsze chwile konfliktu i odzyskał kontrolę nad większością terytorium. Wciąż jednak walki trwają, zwłaszcza na północy, gdzie dżihadyści, rebelianci oraz bojówki wspierane przez Turcję wciąż zajmują chociażby miasto Idlib. Dodatkowo w kraju nadal operują bojówki Państwa Islamskiego.

Do tego dochodzą liczne sankcje i problemy związane z wojną w Ukrainie. W efekcie w Syrii brakuje wielu towarów, w tym żywności, a nawet paliw - w niektórych miejscach znacząco ograniczono liczbę autobusów do szkół, w związku z czym uczniowie są zmuszeni do jeżdżenia na dachach, by w ogóle dojechać na lekcje.

Do demonstracji przeciwko problemom gospodarczym i rosnącym cenom doszło w miejscowości As-Suwajda na południu Syrii, nieopodal Dary, nazywanej "kolebką rewolucji". Ponad 200 osób zgromadziło się wokół siedziby gubernatora. Skandowano antyrządowe hasła, niektórzy protestujący weszli na budynek i podarli znajdujący się nad wejściem portret Baszara al-Assada.

Część budynku administracji podpalono, oprócz tego wywrócono samochód pancerny sił reżimu. W mediach pojawiają się informacje, że siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących.

As-Suwajda jest w większości zamieszkana przez druzów - wyznawców powstałego w XI w. synkretycznego odłamu islamu. Druzowie zamieszkują również Izrael i Liban. Przed rozpoczęciem wojny domowej w Syrii w 2011 r., populację druzów w tym państwie oceniano na ok. 700 tys. osób (3,2 proc. wszystkich mieszkańców).