Nie ma zapowiedzi szczytu UE – Rosja we wnioskach Rady Europejskiej. Francja i Niemcy, które dążą do resetu w stosunkach z Rosją, niespodziewanie zaproponowały, by wznowić zawieszone od 2014 roku z powodu aneksji Krymu przez Rosję spotkania liderów UE z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel na szczycie w Brukseli /JOHN THYS / POOL /PAP/EPA

REKLAMA