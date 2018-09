"Spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w siedzibie ONZ, było spotkaniem technicznym, które wynikało z kolejności wystąpień" - powiedział prezydent Andrzej Duda komentując wspólne zdjęcia z byłym premierem Polski. "Nie rozmawialiśmy o polityce" - dodał. Duda i Tusk we wtorek pojawili się w nowojorskiej siedzibie ONZ na spotkaniu, które było poświęcone przyjęciu deklaracji "Action for Peacekeeping". Kamery i fotoreporterzy uchwycili, jak czekając na swoją kolej do wygłoszenia wystąpienia, rozmawiają i najwyraźniej dopisują im humory.

