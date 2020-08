Pewien turysta swoim nieroztropnym zachowaniem doprowadził do katastrofy – pozując do zdjęcia urwał dwa palce u stopy liczącej 200 lat rzeźby w muzeum w Possango we Włoszech. To postać Pauliny, ukochanej siostry Napoleona Bonaparte dłuta Antonia Canovy.

