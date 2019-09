Co najmniej 26 dzieci i dwoje nauczycieli zginęło w pożarze, który z nieznanych przyczyn wybuchł w nocy z wtorku na środę w szkole koranicznej w Paynesville na przedmieściach stolicy Liberii Monrowii - poinformowały miejscowe władze.

Zdjęcie ilustracyjne / Jean Marc Herve Abelard / PAP/EPA

Dzieci uczyły się Koranu, kiedy wybuchł pożar - powiedział rzecznik policji Moses Carter. Jak dodał, źródłem ognia była instalacja elektryczna, jednak wciąż trwa dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie dokładnej przyczyny pożaru.

Wcześniej policja informowała o 30 ofiarach śmiertelnych, jednak okazało się, że dwie osoby przeżyły i zostały zabrane do szpitala.



"Modlę się za rodziny dzieci, które zmarły zeszłej nocy w Paynesville w wyniku śmiertelnego pożaru, który pochłonął budynek ich szkoły. To trudny czas dla rodzin ofiar i całej Liberii. Składam żałobnikom najgłębsze kondolencje" - napisał na Twitterze prezydent kraju George Weah, który w środę odwiedził miejsce tragedii.



Liberia, zamieszkana przez ok. 4,5 mln osób, jest mocno zróżnicowanym pod względem etnicznym i religijnym krajem. Islam wyznaje tam 12 proc. obywateli.