Na greckiej wyspie Zakynthos doszło w niedzielę do pożarów lasów w dwóch rejonach. Obrona cywilna wydała ostrzeżenie przed rosnącym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się ognia w związku z silnym wiatrem. Ewakuowano dwie wioski.

Zakynthos (zdj. arch.) / Dona, S. / PAP/DPA

W ramach środków ostrożności ewakuowaliśmy około 300 mieszkańców i turystów ze wsi Keri i Agalas - powiedział Reuterowi rzecznik lokalnej straży pożarnej.



Pożary, które wybuchły po południu, zaczęły się szybko rozprzestrzeniać. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Władze nie spodziewają się, aby pożary ustąpiły do wtorku - podała agencja Reutera.



W ciągu minionych 24 godzin wybuchło w Grecji ok. 80 pożarów. W ostatnich miesiącach w kraju doszło do serii pożarów spowodowanych falą upałów, suszą i silnymi wiatrami.