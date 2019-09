Co najmniej do końca tygodnia zawieszone zostały lekcje w szkole podstawowej w Świerznie w Zachodniopomorskiem. Wczoraj po południu na poddaszu wybuchł tam pożar.

Podczas pożaru spłonęła część dachu / ikamien.pl /

Spłonęła część dachu, zniszczona została pracownia komputerowa. Dziś inspektor nadzoru budowlanego ma ocenić, czy w budynku szkoły będą mogły odbywać się nadal lekcje. To on podejmie decyzje czy uczniowie ze Świerzna w poniedziałek wrócą do szkoły.

Wójt zapowiada, że wystąpi o zapomogę z budżetu państwa / ikamien.pl /





Gmina już szuka pieniędzy na zabezpieczenie zniszczonego budynku i jego remont. Wójt zapowiada, że wystąpi o zapomogę z budżetu państwa. Szkoła w Świerznie była też ubezpieczona.