Specjaliści przekonywali, że 89-latek nie jest już niebezpieczny, dlatego możliwe jest umieszczenie go w ośrodku medycyny sądowej. W raporcie biegli wskazali również na postępującą demencję i pogorszenie stanu fizycznego więźnia.

Austriacka prawniczka Astrid Wagner zwraca uwagę, że zgoda na przeniesienie Fritzla do normalnego więzienia otwiera drogę do jego warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jak mówi, "to może być tylko kwestia miesięcy".