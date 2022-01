Na zachodzie Ghany (Afryka) w czwartek wieczorem doszło do potężnej eksplozji w wyniku zderzenia motocykla i ciężarówki przewożącej materiały wybuchowe do kopalni złota. Zniszczonych zostało . 500 budynków, zginęło co najmniej 17 osób, a 59 jest rannych - podaje w piątek BBC.

