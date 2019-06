"Mamy nadzieję", że Polska "bardzo szybko" dołączy do programu bezwizowego - oświadczył prezydent USA Donald Trump w trakcie wspólnej z prezydentem RP Andrzejem Dudą konferencji prasowej w Białym Domu. Jak zadeklarował: "Być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni".

Melania Trump i Donald Trump oraz Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda obserwują przelot F-35 / SHAWN THEW / PAP/EPA

Donald Trump podjął Andrzeja Dudę w Białym Domu w pierwszym dniu wizyty polskiego prezydenta za Oceanem. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie wspólnej deklaracji dot. zwiększenia militarnej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Po podpisaniu dokumentu przywódcy spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Amerykański prezydent zapytany został m.in. o to, kiedy Polska dołączy do programu bezwizowego.

Mamy nadzieję, że bardzo szybko. Wiemy, że sytuacja jest dosyć złożona. Niewiele krajów należy do tej elitarnej grupy, chcemy, aby Polska do tej elitarnej grupy należała. Być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni - oświadczył Trump.

Dopytywany, czy podczas swojej ewentualnej wrześniowej wizyty nad Wisłą będzie mógł oficjalnie ogłosić ten fakt, prezydent USA stwierdził, że to "świetny pomysł".

Andrzej Duda: To pierwsza amerykańska administracja, która podeszła do sprawy w sposób tak poważny

Andrzej Duda był natomiast pytany, jak patrzy na deklarację Donalda Trumpa ws. nadziei na szybkie dołączenie Polski do programu bezwizowego.

Patrzę optymistycznie, bo myślę, że to pierwsza amerykańska administracja, która podeszła do sprawy w sposób tak poważny i tak bardzo kompleksowy - odparł polski prezydent.

Podkreślił również zasługi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher dla sprawy zniesienia wiz dla Polaków.

Wierzę w to głęboko, że - zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami - bo to chcę z całą mocą podkreślić - dokonując wszystkich działań, które są potrzebne - to zniesienie wiz dla Polaków i objęcie programem Visa Waiver będzie w niedługim czasie możliwe, a w każdym razie będzie możliwe przed końcem pierwszej kadencji pana prezydenta Donalda Trumpa - oświadczył Andrzej Duda.