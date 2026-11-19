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Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby opuścił we wtorek salę obrad Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (UDCG) w kwaterze głównej NATO tuż po tym, jak zabrał głos podczas publicznej części spotkania - informuje „Daily Telegraph”. Podczas spotkania skrytykował Kijów za ataki na cele w głębi Rosji. Amerykański polityk nie czekał na niejawną odprawę. Zdaniem niemieckich źródeł wywołało to obawy o zwrot USA ku Moskwie.

Z ustaleń „Daily Telegraph” wynika, że Elbridge Colby opuścił salę obrad tzw. grupy Ramstein tuż po zabraniu głosu podczas publicznej części spotkania. Wiceminister obrony wyraził pogląd, że ukraińskie ataki dalekiego zasięgu nie przynoszą istotnych korzyści wojskowych.

Według jednej z wersji Colby musiał zdążyć na samolot, ale - jak przekazał dziennik - przed wyjazdem na lotnisko zorganizował jeszcze konferencję prasową. Na pozostałej części spotkania Stany Zjednoczone reprezentował ambasador przy NATO Matthew Whitaker.

Zachowanie przedstawiciela administracji Donalda Trumpa wzbudziło zaniepokojenie europejskich sojuszników, którzy uznają ataki na rosyjskie zaplecze za operację kluczową dla osłabienia machiny wojennej Kremla. Dobrze poinformowane źródło w Berlinie przekazało w środę „Daily Telegraph”, że uczestnicy spotkania byli zdziwieni stanowiskiem Amerykanina.

„Nie wysłuchał nawet niejawnej odprawy”

Colby wyszedł natychmiast po swoim wystąpieniu. Nie wysłuchał nawet niejawnej odprawy ukraińskiego ministra obrony Jewhenija Chmary, w której wyraźnie podkreślono, że ataki w głębi Rosji są ważnym elementem wysiłku wojennego i mają, a także będą miały, ogromny wpływ – powiedział rozmówca gazety, pragnący zachować anonimowość.

Niemieckie źródła oceniły w rozmowie z dziennikiem, że postawa USA budzi coraz większy niepokój w Europie, gdyż Waszyngton zaczyna powielać rosyjską narrację.

„W tej sali Stany Zjednoczone były jedynym krajem, który stanął po stronie narracji Rosji, a nie Ukrainy i reszty koalicji” – podkreślił niemiecki rozmówca.



Wypowiedzi Colby'ego już wcześniej spotkały się z ostrą reakcją w Europie. Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius określił je mianem „głupich”, a brytyjski minister obrony Wes Streeting bronił ukraińskich operacji, argumentując, że przyczyniają się one do osłabienia rosyjskiej machiny wojennej, kupują Kijowowi czas i ratują życie żołnierzy i cywilów. Wielka Brytania ogłosiła ponadto przekazanie Ukrainie tysiąca dronów dalekiego zasięgu.