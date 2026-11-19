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W czwartek w Warszawie odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Oba kraje zadeklarowały zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie relacji transatlantyckich. „Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy (...) to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych” – podkreślił Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Bardzo ważnym punktem naszych rozmów była wspólna decyzja mówiąca o działaniu na rzecz wzmacniania relacji transatlantyckich, relacji ze Stanami Zjednoczonymi - mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej. Jesteśmy po serii rozmów z Petem Hegsethem, z sekretarzem Colbym, z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych Polska i Niemcy (...) to partnerzy, których wskazują w Europie za kluczowych - dodał.

Spotkanie szefów resortów obrony Polski i Niemiec miało na celu nie tylko omówienie bieżących wyzwań, ale także wyznaczenie nowych kierunków współpracy. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że oba kraje mają do odegrania wyjątkowo ważną rolę w ramach nowej strategii NATO 3.0.

Polska i Niemcy będą brały wspólną większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Będziemy inwestować, będziemy wspólnie trenować. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo Bałtyku. Jesteśmy do tego gotowi – zadeklarował szef MON.

Wspólne ćwiczenia i inwestycje w bezpieczeństwo

Współpraca polsko-niemiecka nabiera nowego wymiaru, szczególnie w kontekście rosnących zagrożeń na wschodniej flance NATO. Ministrowie obrony podkreślili znaczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz inwestycji w infrastrukturę obronną.

Z kolei szef obrony Niemiec, mówił m.in. o wspólnej trudnej historii, ale mocno podkreślał znaczenie obecnej współpracy obu państw. Niemiecki minister Boris Pistorius wskazał na konkretne przykłady współpracy. Wspomniał m.in. o zaangażowaniu niemieckiej armii w budowę Tarczy Wschód oraz obronę przestrzeni powietrznej lotniska w Jasionce pod Rzeszowem. Wszystko to potwierdza, że bierzemy wspólnie odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO – powiedział.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że relacje polsko-niemieckie są obecnie na najwyższym poziomie w historii. Relacje polsko-niemieckie, nie tylko w dziedzinie obronności, (...) nigdy nie były tak dobre – zaznaczył. W styczniu przyszłego roku w Warszawie mają się odbyć konsultacje międzyrządowe, które mają jeszcze bardziej zacieśnić współpracę obu państw.