Grupa prawie 140 polskich strażaków wyruszyła minionej nocy ze Świnoujścia do Szwecji, gdzie przez najbliższe dwa tygodnie będzie uczestniczyć w akcji gaszenia pożarów lasów. Polacy zabrali ze sobą m.in. 44 wozy ratowniczo-gaśnicze.

Wstępnie akcja polskich strażaków zaplanowana została na 14 dni. W tym czasie - jak podkreślił w rozmowie z dziennikarką RMF FM Urszulą Gwiazdą oficer łącznikowy Rafał Sołowin - nasi strażacy będą całkowicie samowystarczalni.

My jesteśmy grupą samowystarczalną w zakresie logistycznym, sprzętowym. We wskazanym miejscu wybudujemy sobie miasteczko, obóz - i to przez najbliższe dwa tygodnie będzie nasz dom - mówił.

Do Szwecji pojechała grupa 140 polskich strażaków. Zabrali ze sobą m.in. 44 wozy ratowniczo-gaśnicze / Państwowa Straż Pożarna /

Dowódca grupy młodszy brygadier Michał Langner zaznaczył z kolei w rozmowie z dziennikarzami, że poza "sprzętem logistycznym, sprzętem kwatermistrzowskim i wyżywieniem" polscy strażacy mają również "odpowiednią rezerwę finansową, dzięki której nie wymagamy od rządu szwedzkiego jakiegokolwiek wsparcia naszych działań".

Polscy strażacy pomogą Szwedom walczyć z pożarami lasów. Zabrali ze sobą 44 wozy ratowniczo-gaśnicze Państwowa Straż Pożarna /

We wstępnych rozmowach, które toczyły się przez cały dzień ze stroną szwedzką, ustaliliśmy, że potrzebujemy około 6 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni utwardzonej, na której planujemy rozbić swoją bazę operacyjną. Ta baza operacji będzie opierała się na namiotach, którymi dysponujemy i wieziemy ze sobą. Cała infrastruktura sanitarna, cała infrastruktura logistyczna jest w naszej dyspozycji - relacjonował również Michał Langner.

Do Szwecji pojechała grupa 140 polskich strażaków. Zabrali ze sobą m.in. 44 wozy ratowniczo-gaśnicze / Państwowa Straż Pożarna /

Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku dni zmaga się cała Skandynawia.

Płoną lasy w Szwecji. Tak trudnej sytuacji nie było w tym kraju od dawna Storyful/x-news

W polskiej grupie znaleźli się głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego - po 65 strażaków i po 20 wozów, a wspierają ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP - 9 ratowników i 4 samochody.

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności jest systemem międzynarodowej pomocy ratowniczej nadzorowanym i organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej. System ma wspierać państwa, które zostały dotknięte katastrofą wymagającą międzynarodowej interwencji ratowniczej.



W systemie wykorzystywane są specjalistyczne grupy ratownicze tworzone przez kraje członkowskie Mechanizmu: to 28 krajów członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Czarnogóra, Macedonia i Turcja.