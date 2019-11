Chaos na granicy hiszpańsko-francuskiej! Protestujący tam drugi dzień katalońscy separatyści zablokowali setki ciężarówek – w tym z Polski. Zapowiadali, że będę kontynuować blokadę co najmniej do jutra, a może i do czwartku. Francuska żandarmeria usunęła przy użyciu pałek i gazu łzawiącego kilkuset separatystów, natomiast protest wciąż kontynuowany jest po hiszpańskiej stronie granicy.

