Pół tysiąca osób wystartowało w biegu Kościuszko Freedom Run w Stanach Zjednoczonych. Pojawili się na przedmieściach Waszyngtonu w Parku Narodowym Great Falls. Bieg pod patronatem RMF FM zorganizowała ambasada RP.

W biegu bierze udział Polonia amerykańska, żołnierze z Pentagonu i dyplomaci pracujący w Stanach Zjednoczonych. 

To najbardziej popularny bieg wśród dyplomatów i jeden z największych, jeśli nie największy, bieg dyplomatyczny na świecie - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Katarzyna Rybka-Iwańska z polskiej ambasady. A wszystko to ku czci Tadeusza Kościuszki.

Dystanse są dwa - 5 km dla dorosłych i 1 km dla dzieci.

Jak podkreśla chargé d’affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich, tłumy biegają w związku z tym, że Kościuszko jest bohaterem trzech narodów - polskiego, litewskiego oraz Stanów Zjednoczonych. 

Oni o tym wiedzą, dlatego się tutaj zbierają. Niełatwo się było zebrać w tym roku, chociaż to 9. bieg, bo jest tzw. shutdown, nawet parki narodowe są zamknięte, ale dostaliśmy zezwolenie, żeby ten bieg się odbył - dodaje Klich.