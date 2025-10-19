Pół tysiąca osób wystartowało w biegu Kościuszko Freedom Run w Stanach Zjednoczonych. Pojawili się na przedmieściach Waszyngtonu w Parku Narodowym Great Falls. Bieg pod patronatem RMF FM zorganizowała ambasada RP.

Uczestnicy Kościuszko Freedom Run / Paweł Żuchowski / RMF FM

W biegu bierze udział Polonia amerykańska, żołnierze z Pentagonu i dyplomaci pracujący w Stanach Zjednoczonych.

To najbardziej popularny bieg wśród dyplomatów i jeden z największych, jeśli nie największy, bieg dyplomatyczny na świecie - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Katarzyna Rybka-Iwańska z polskiej ambasady. A wszystko to ku czci Tadeusza Kościuszki.

Dystanse są dwa - 5 km dla dorosłych i 1 km dla dzieci.