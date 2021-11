Amerykanie już planują tradycyjne podróże przed weekendem Święta Dziękczynienia. Przypada ono w ostatni czwartek listopada. Tymczasem synoptycy ostrzegają przed potencjalnie silnymi burzami, które mogą uderzyć we Wschodnie Wybrzeże USA.

Według przewidywań w podróż świąteczną uda się w tym roku 53 miliony Amerykanów / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Według przewidywań w podróż świąteczną uda się w tym roku 53 miliony Amerykanów. Niektórzy wyruszą już jutro. Święto Dziękczynienia obchodzą wszyscy, niezależnie od wyznania.

Amerykańskie Stowarzyszenie Automobilowe (AAA) radzi milionom Amerykanów, którzy w tym roku polecą w odwiedziny do swoich bliskich samolotem, aby przygotowali się na długie kolejki i zarezerwowali dodatkowy czas na kontrole na lotniskach.

"Silne burze mogą zakłócić plany podróży na obszarach od środkowego zachodu po północny wschód w okresie jednego z najbardziej nasilonych podróży w roku. Na początku przyszłego tygodnia zakłócenia mogą wystąpić w głównych węzłach lotniczych, jak Chicago i Nowy Jork" - podała telewizja CNN.

Powołując się na prognozy CNN wyjaśniła, że układ burzowy może zacząć się rozwijać już w niedzielę na Środkowym Zachodzie i codziennie nasilać. Do czasu zbliżenia się we wtorek do Wschodniego Wybrzeża, może rozwinąć się układ wtórny. Pogorszy to warunki pogodowe w takich rejonach jak Nowy Jork. Możliwe są znaczne opady deszczu lub śniegu i silny wiatr.

"Mimo że do końca tygodnia pozostało jeszcze trochę czasu, a prognozy mogą się zmieniać, wygląda na to, że burze wpłyną na warunki podróżowania samolotami, pociągami i samochodami" - ocenił meteorolog CNN Chad Myers.

Za jedyną "dobrą wiadomość" CNN uznała, że komputerowe modele prognoz nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza z tygodniowym wyprzedzeniem. Przewidywania meteorologów publikowane w przyszły wtorek wieczorem, w środę lub czwartek mogą być inne niż dzisiaj.