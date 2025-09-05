Wracasz z urlopu, a w domu czeka na Ciebie bałagan? Nie martw się - te roboty zrobią porządek za Ciebie. Sprawdź TOP 5 sprytnych pomocników do sprzątania!

/ Materiały prasowe

Robot sprzątający DREAME L50 Pro Ultra

/ Materiały prasowe

+ Moc ssania 19,5 kPa - skutecznie usuwa kurz, włosy i brud z każdej powierzchni

+ System HyperStream Detangling DuoBrush zapobiega plątaniu włosów i wpływa na efektywność czyszczenia

+ Technologia Dual Flex Arm i wysuwana szczotka boczna pozwalają na dokładne sprzątanie w kątach i wąskich przestrzeniach

+ Stacja dokująca z opróżnianiem i uzupełnianiem wody - nawet do 100 dni bez konieczności obsługi

+ Dzięki systemowi EasyLeap robot bez problemu pokonuje progi do 4 cm

Odkurzacz automatyczny Dreame L50 Pro Ultra to nowoczesne urządzenie łączące wydajność, inteligencję i wygodę użytkowania. Wyposażony w akumulator o czasie pracy do 225 minut i szybkim ładowaniu trwającym 270 minut, pozwala skutecznie posprzątać duże powierzchnie bez przerw. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 0,395 litra, a poziom hałasu podczas pracy nie przekracza 20 dB, dzięki czemu sprzątanie jest ciche i komfortowe. Odkurzacz posiada szereg zaawansowanych czujników, w tym identyfikacji dywanu, krawędzi, schodowy oraz VersaLift, które umożliwiają precyzyjną nawigację w pomieszczeniach i bezpieczne sprzątanie przy krawędziach oraz na schodach. Funkcje automatyczne, takie jak opróżnianie pojemnika, powrót do bazy i ładowanie, automatyczne podnoszenie mopa oraz wznawianie pracy od ostatniej pozycji, zapewniają maksymalny komfort i minimalizują konieczność ingerencji użytkownika. Co więcej, przy zakupie tego modelu zyskasz 50 zł rabatu na mopa parowego GÖTZE & JENSEN PM400W.

Zgarnij 50 zł rabatu na zakup mopa parowego!

Robot sprzątający iRobot Roomba j9

/Materiały prasowe

+ 3-stopniowy system sprzątania - dwie gumowe szczotki główne, szczotka boczna i większa moc ssąca skutecznie usuwają kurz, sierść i zabrudzenia

+ Technologia Dirt Detective i Dirt Detect - robot uczy się z poprzednich sprzątań, automatycznie ustalając priorytety dla najbardziej zabrudzonych pomieszczeń

+ Inteligentna nawigacja PrecisionVision - omija przeszkody i sprząta logicznie dzięki kamerze i czujnikom, a jego wysokość 8,5 cm pozwala mu wjechać pod meble

+ System Carpet Boost - po wykryciu dywanu automatycznie zwiększa moc, aby usunąć zanieczyszczenia z włókien

+ Personalizacja w aplikacji iRobot Home - możliwość ustawienia stref sprzątania, stref zakazu, ulubionych cykli i mocy ssania

IROBOT Roomba j9 to model skierowany do użytkownika preferującego perfekcyjne odkurzanie bez funkcji mopowania. System Dirt Detective oparty na autorskim oprogramowaniu, uczy się topografii domu i priorytetyzuje bardziej zabrudzone strefy. Nawigacja PrecisionVision identyfikuje przeszkody w czasie rzeczywistym, ograniczając ryzyko kolizji. Zestaw dwóch gumowych wałków głównych dobrze zbiera włosy, a deklarowany czas pracy sięga 180 minut przy wysokości zaledwie 8,5 centymetra, co sprzyja porządkom pod meblami. Roomba j9 sprawdzi się w mieszkaniach z licznymi przedmiotami na podłodze oraz w domach ze zwierzętami, gdzie liczy się bezproblemowe omijanie misek, zabawek i kabli.

Kliknij i odkryj, jak wygląda nowa era sprzątania!

/ Materiały prasowe

Robot sprzątający PHILIPS Aqua 7000 XU7000/01

/Materiały prasowe

+ Bardzo wysoka moc ssania 5000 Pa - skutecznie radzi sobie nawet z sierścią i dużymi zabrudzeniami

+ Obsługa 5 map odkurzanych powierzchni i sterowanie przez Wi-Fi oraz Amazon Alexa.

+ Programowanie i sprzątanie strefowe - dostosowanie pracy do potrzeb użytkownika.

+ Kompatybilność z aplikacją HomeRun - pełna kontrola nad sprzątaniem z poziomu smartfona.

+ Długi czas pracy akumulatora - do 180 minut ciągłego sprzątania, idealny na większe mieszkania.

Odkurzacz automatyczny PHILIPS Aqua 7000 XU7000/01 to wszechstronne urządzenie łączące funkcje odkurzania i mopowania. Wyposażony w akumulator o czasie pracy do 180 minut i ładowaniu trwającym 390 minut, pozwala skutecznie sprzątać duże powierzchnie bez potrzeby częstego doładowywania. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 0,3 litra, a poziom hałasu podczas pracy wynosi 65 dB, zapewniając komfort sprzątania w domowym otoczeniu. Odkurzacz posiada zaawansowane czujniki, w tym automatycznego dokowania, braku wody, kamerę laserową, czujniki krawędzi, pojemnika na kurz oraz TOF do wykrywania ścian i przeszkód, co umożliwia precyzyjne poruszanie się po pomieszczeniach i unikanie kolizji. Urządzenie oferuje funkcje automatycznego powrotu do bazy i ładowania, programator pracy, wirtualną ścianę, sterowanie przez Wi-Fi oraz funkcję mopowania. Filtr EPA11 skutecznie zatrzymuje kurz i drobne zanieczyszczenia, a moc ssania wynosząca 5 kPa zapewnia skuteczne odkurzanie codziennych zabrudzeń.

Postaw na moc, która sprząta za Ciebie!

Robot sprzątający MOVA P50 Pro Ultra

/ Materiały prasowe

+ Siła ssania 19 000 Pa - skutecznie usuwa kurz, sierść i brud nawet z grubych dywanów

+ Szczotka CleanChop Anty-Tangling - zapobiega zaplątaniu włosów, idealna dla właścicieli zwierząt

+ Podwójne rotacyjne pady mopujące - z 32 poziomami regulacji wody dla higienicznie czystych podłóg

+ Smart Aqua - Automatyczna stacja czyszcząca - opróżnia kurz, myje i suszy mopy w 75°C, zapewniając do 75 dni bezobsługowej pracy

+ Zaawansowane mapowanie 3D i unikanie przeszkód - inteligentne planowanie trasy i dokładne sprzątanie w każdym zakamarku

Robot sprzątający MOVA P50 Pro Ultra to urządzenie, które łączy wysoką wydajność z inteligentnym zarządzaniem sprzątaniem. Dzięki sile ssania 19 000 Pa radzi sobie zarówno z kurzem, jak i sierścią zwierząt, skutecznie czyszcząc twarde podłogi oraz grube dywany. Specjalna szczotka CleanChop Anty-Tangling zapobiega zaplątaniu włosów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla właścicieli zwierząt i osób o długich włosach. Podwójne rotacyjne pady mopujące z 32 poziomami regulacji wody gwarantują higienicznie czyste podłogi, a automatyczna stacja czyszcząca samodzielnie opróżnia kurz, myje i suszy mopy w temperaturze 75°C, umożliwiając nawet 75 dni pracy bez ingerencji użytkownika. Dodatkowo zaawansowane mapowanie 3D i system unikania przeszkód pozwalają robotowi precyzyjnie planować trasę sprzątania, docierając do każdego zakamarka domu. To urządzenie, które nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia kompleksową i komfortową pielęgnację wnętrz.

Odkryj nowy wymiar czystości z tym modelem!

Robot sprzątający SETTI+ RV950S

/ Materiały prasowe

+ Inteligentna nawigacja LiDAR (LDS) - precyzyjne mapowanie pomieszczeń i omijanie przeszkód

+ Czujniki 3D z AI - skuteczne sprzątanie narożników i ochrona przed wkręcaniem kabli

+ System mopowania z wykrywaniem dywanów - automatyczne podnoszenie mopa przy wykryciu dywanu

+ Bateria 5200 mAh i funkcja automatycznego ładowania - do 180 minut sprzątania na jednym ładowaniu

+ Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz - worek o pojemności 2,5 l minimalizuje kontakt z brudem

SETTI+ RV950S to rozwiązanie dla osób poszukujących korzystnej relacji funkcji do ceny, z pełną stacją i nawigacją LiDAR. Deklarowana siła ssania sięga 4 000 paskali, a akumulator 5 200 miliamperogodzin zapewnia do 180 minut ciągłej pracy. Zaletą jest pojemny, 2,5-litrowy worek w bazie, dzięki któremu przerwy między serwisem wydłużają się do wielu tygodni. Robot wykonuje jednocześnie odkurzanie i mopowanie, tworzy mapy z wykorzystaniem detekcji 3D, a sterowanie odbywa się w aplikacji Setti+ Smart Home. Model sprawdzi się w mieszkaniach, gdzie potrzebna jest solidna automatyzacja bez nadmiernych kosztów na inwestycje.

Czysty dom bez wysiłku jest na wyciągnięcie ręki!

Dowiedz się więcej o tym produkcie tutaj:



Robot sprzątający SETTI+ RV950S | Wideoprezentacja