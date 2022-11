6-latek z Indonezji śmiało może powiedzieć, że dostał od losu drugą szansę. Chłopiec utknął pod gruzami budynku zawalonego w wyniku trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Jawa. Po ponad dwóch dniach udało się go wyciągnąć na powierzchnię - podaje CNN. Nagranie pokazujące odnalezienie chłopca pojawiło się w sieci.

Wideo youtube

Historia sześciolatka daje nadzieję wielu osobom, które czekają na informacje o swoich bliskich. Wciąż trwają poszukiwania kilkudziesięciu zaginionych.

Do akcji ratunkowej, w wyniku której udało się uratować chłopczyka doszło w miejscowości Nagrak w dystrykcie Cianjur w prowincji Jawa Zachodnia. 6-latka odnaleziono leżącego obok ciała swojej babci. Wcześniej ratownicy wyciągnęli ciała jego rodziców.

Azka Maulana Malik trafił do szpitala, gdzie lekarze sprawdzają jego stan zdrowia.

"Dzieci były przerażone"

Według służb w wyniku trzęsienia ziemi ponad 56 domów zostało zniszczonych. Zawaliło się też 31 szkół, 124 miejsca kultu i trzy ośrodki medyczne.

Do wielu trudnych sytuacji doszło w szkołach islamskich - poinformował gubernator Jawy Zachodniej, Ridwan Kamil. Jak podaje organizacja charytatywna Save the Children, potężne wstrząsy zmusiły dzieci do ucieczki z klas. "Trzęsienie ziemi było szokiem dla nas wszystkich. Zebraliśmy się na zewnątrz. Dzieci były przerażone. Płakały, martwiąc się o los swoich rodzin" - przyznała Mia Saharosa, nauczycielka, która pracuje w jednej z dotkniętych kataklizmem szkół.

Rodziny żegnają swoich bliskich, którzy zginęli w trzęsieniu ziemi / ADI WEDA / PAP/EPA

Do poszukiwania osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi wysłano ponad 6 tysięcy ratowników.

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło w poniedziałek Jawę, największą wyspę Indonezji, miało magnitudę 5,6. Według środowych danych zginęło co najmniej 271 osób, ponad 2 tys. odniosło obrażenia, a prawie 62 tys. musiały uciekać z domów. Za zaginionych uznawano 40 osób. Wczoraj przedstawiciel lokalnych służb ratunkowych na konferencji poinformował, że ponad jedną trzecią ofiar trzęsienia stanowią dzieci.

Poszkodowanych jest tak wielu, że w jednym ze szpitali lekarze musieli przyjmować rannych na szpitalnym parkingu. Widać to na nagraniu udostępnionych przez kanał informacyjny Metro TV.

Prezydent Indonezji Joko Widodo odwiedził miejsca dotknięte kataklizmem. Obiecał, że rząd zapewni każdemu właścicielowi poważnie uszkodzonego budynku odszkodowanie w wysokości około 14,4 tys. złotych.