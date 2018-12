Premier Francji Eduard Philippe ogłosił ustępstwa rządu, by zakończyć trwającą już od ponad dwóch tygodni falę protestów. Zapowiedział zawieszenie na pół roku podwyżek akcyzy na paliwa. Zapewnił też, że w czasie zimy nie będzie wzrostu cen gazu ani energii elektrycznej.

Zamieszki w Paryżu / PAP/EPA/YOAN VALAT /

Żaden podatek nie zasługuje na to, by ryzykować jedność narodu - powiedział premier w telewizyjnym przemówieniu, w którym przedstawił planowane kroki. Trzeba być głuchym, by nie usłyszeć gniewu Francuzów - dodał Philippe, odnosząc się do trwających od 17 listopada w całym kraju protestów ruchu "żółtych kamizelek".

Wielu komentatorów zauważa, że tego typu ustępstw domagał się własnie ruch "żółtych kamizelek", ale na początku fali protestów. Jednak po ponad dwóch tygodniach demonstracji liczba żądań znacznie się wydłużyła - teraz wielu zbuntowanych obywateli domaga się m.in. znacznej podwyżki zagwarantowanych prawnie minimalnych zarobków oraz dymisji prezydenta Macrona. Premier Philippe nie wykluczył więc kolejnych ustępstw - w tym podatkowych - po negocjacjach z "żółtymi kamizelkami".





Fala protestów zapoczątkowana 17 listopada

W całym kraju organizowano blokady składów paliwa, m.in. w Mans (północ) czy Fos-sur-Mer (południe). Wczoraj na francusko-hiszpańskiej granicy, w okolicy katalońskiej miejscowości La Jonquera, w wyniku blokad dróg utworzył się co najmniej 19-kilometrowy korek. Utknęło tam 3-4 tys. pojazdów.

W sobotę zaś manifestacje w stolicy Francji przerodziły się w akty przemocy i wandalizmu. Rany odniosło ponad 100 osób.

Mer Paryża Anne Hidalgo w telewizji France 3 mówiła, że szkody spowodowane przez sobotnie rozruchy szacowane są na 3-4 miliony euro.

Ekonomiści ostrzegają, że protesty "żółtych kamizelek" mogą kosztować francuską gospodarkę nawet miliardy euro.

(m)