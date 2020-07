W sobotę o poranku w zabytkowej katedrze w Nantes wybuchł pożar. Na miejscu trwa akcja strażaków.





Do pożaru doszło w sobotni poranek. Według świadków, ogień pojawił się około godziny 7:30.

Na miejscu trwa akcja strażaków.

Kościół budowany 400 lat

Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes to gotycki kościół, którego budowa rozpoczęła się w 1434 roku i trwała ponad 400 lat.

To nie pierwszy pożar w tym miejscu. Ogień wybuchł w katedrze w 1972 roku. Spłonęła wtedy duża część zabytkowego wyposażenia. Jedyne, co udało się uratować, to barokowa drewniana ambona.

Główna nawa kościoła ma 103 metry długości i 38 metrów szerokości. Witraż w południowym transepcie jest największym witrażem we Francji.