W Republice Czeskiej potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy - poinformował portal Seznam Zpravy. Ekspert powiedział portalowi, że pojawienie się wirusa potwierdził Państwowy Instytut Zdrowia (SZU).

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Portal powołał się na przedstawiciela Czeskiego Towarzystwa Medycznego im. Jana Ewangelisty Purkyniego Pavla Dlouhego. Według niego chory znajduje się w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze.

Agencja CTK napisała, że SZU sprawdzał już jeden przypadek podejrzenia pojawienia się wirusa małpiej ospy. Badania nie potwierdziły wystąpienia tej rzadkiej choroby, która przypomina ospę prawdziwą u ludzi, ale zwykle z łagodniejszymi objawami. Eksperci twierdzą, że transmisja wymaga długotrwałego i bliskiego kontaktu.

Rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Ondrzej Jakob powiedział agencji CTK, że nie ma danych o ochronie przed małpią ospą dzięki szczepieniom przeciwko ospie prawdziwej. Eksperci twierdzą jednak, że podobieństwo wirusa sprawia, że ochrona powinna być skuteczna. Według przewodniczącego Czeskiego Towarzystwa Wakcynologicznego Romana Chlibka w Czechach nie ma już odporności przeciwko wirusowi, ponieważ szczepienia zakończono przed 1980 roku.

Przypadki małpiej ospy (która rozprzestrzeniana jest, mimo nazwy, głównie przez gryzonie) odnotowywano w Afryce od lat 70., głównie w Demokratycznej Republice Konga. Ostatnie niepokoje wynikają z tego, że zaczęła pojawiać się w krajach Zachodu, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, we Włoszech, Francji, Belgii, Kanadzie, USA oraz Australii. Nie odnotowano na razie żadnych zgonów.

To nie pierwsza sytuacja, gdy choroba rozprzestrzenia się poza Afryką. W 2003 roku duże ognisko odnotowano w amerykańskim stanie Wisconsin. Zaraziły się wówczas 73 osoby, nikt nie zmarł w wyniku choroby. Wirus przybył do Ameryki Północnej wraz ze szczurami z Ghany importowanymi do sklepu zoologicznego.

Najczęstsze objawy zakażenia małpią ospą to gorączka, bóle głowy, bóle pleców i mięśni, powiększone węzły chłonne oraz wysypka podobna do ospy wietrznej.