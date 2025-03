Tysiące pasażerów utknęło na stacji Gare du Nord w Paryżu. Kursowanie pociągów, w tym składów łączących Europę kontynentalną z Wielką Brytanią, zostało wstrzymane po tym, jak na stacji znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.

Tłumy pasażerów oczekujący na stacji Gare du Nord / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / East News

Ładunek znajduje się ok. 2.5 km od peronów. Nie kursują pociągi szybkiej prędkości TGV, linie europejskie Eurostar, a także te jeżdżące wokół aglomeracji paryskiej (RER) i regionalne (TER).

Ruch "będzie mógł zostać wznowiony dopiero po zakończeniu operacji usuwania pocisku przez wyspecjalizowane służby paryskiej prefektury policji" - czytamy w oświadczeniu francuskiego przewoźnika kolejowego SNCF. Jak podaje BBC, na linii Paryż - Londyn pociągi nie będą kursowały do jutra.

Tłumy pasażerów oczekują na wieści o wznowieniu kursowania pociągów nie tylko w Paryżu, ale też na stacji St Pancras w Londynie.

Ci, którzy mieli wyruszyć o poranku do Paryża, zmieniają plany i wyruszają np. do Lille. Stamtąd będą próbowali dostać się do stolicy Francji.