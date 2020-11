"Dosyć przemocy" - wezwał papież Franciszek i wyraził ból z powodu zamachu terrorystycznego, do jakiego doszło w Wiedniu. Przesłanie papieża zamieszczono we wtorek na jego profilu na Twitterze. Z Watykanu wysłano również telegram do metropolity Wiednia kardynała Christopha Schoenborna. „Papież Franciszek modli się o to, aby ustała przemoc i nienawiść” – napisano w imieniu Franciszka.

