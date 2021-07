Około 6 godzin potrwa 12 września wizyta papieża Franciszka w Budapeszcie - wynika z ogłoszonego dziś w Watykanie programu podróży papieża do stolicy Węgier na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i na Słowację. Podróż potrwa do 15 września.

Papież Franciszek / Guglielmo Mangiapane / PAP/EPA

Papież przyleci do Budapesztu wcześnie rano w niedzielę 12 września. Po krótkiej ceremonii powitania na lotnisku uda się do Muzeum Sztuk Pięknych na spotkanie z prezydentem Węgier Janosem Aderem i premierem Viktorem Orbanem. Na rozmowy te przewidziano w programie pół godziny.

Tam również Franciszek spotka się następnie z biskupami i wygłosi do nich przemówienie.



Także w Muzeum Sztuk Pięknych odbędzie się spotkanie z delegacją Rady Ekumenicznej oraz przedstawicielami wspólnoty żydowskiej, do których wygłosi mowę.



O 11:30 papież odprawi mszę na budapeszteńskim Placu Bohaterów na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. To najważniejszy punkt jego wizyty.

Następnie papież poleci na Słowację

Około 15:00 odleci na Słowację. W programie pierwszego dnia wizyty w Bratysławie jest spotkanie ekumeniczne papieża w siedzibie nuncjatury apostolskiej oraz prywatna rozmowa z jezuitami.



W poniedziałek 13 września rano odbędzie się oficjalna ceremonia powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i jego rozmowa z prezydent Zuzaną Czaputovą. Następnie papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli wszystkich władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego.



Kolejny punkt wizyty to spotkanie z duchowieństwem w stołecznej katedrze, prywatna wizyta w ośrodku Betlejem i rozmowa z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej.



Późnym popołudniem papieża odwiedzi w nuncjaturze premier Słowacji Eduard Heger.



We wtorek 14 września Franciszek uda się na liturgię bizantyjską w mieście Preszów, a potem do Koszyc na spotkanie ze wspólnotą Romów. Następnie na tamtejszym stadionie Lokomotiva spotka się z młodzieżą.



W środę 15 września papież będzie wraz z biskupami modlić się w sanktuarium w Szasztinie i tam również odprawi mszę.



Po południu Franciszek powróci do Rzymu.