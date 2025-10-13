Komisja Europejska nie zajmie się w tym tygodniu raportem na temat paktu migracyjnego. Pakiet ma zawierać m.in. listę krajów znajdujących się pod presją migracyjną.

KE nie zajmie się w tym tygodniu raportem na temat paktu migracyjnego (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według nieoficjalnych ustaleń Komisja Europejska nie zajmie się w tym tygodniu raportem na temat paktu migracyjnego.

Do 15 października KE powinna ustalić, czy np. dane państwo jest pod presją migracyjną.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM Polska może zostać zwolniona z relokacji migrantów i obciążeń finansowych.

PAP ustaliła w dwóch źródłach unijnych, iż raport na temat paktu migracyjnego wypadł z programu prac Komisji Europejskiej w tym tygodniu.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania paktu migracyjnego KE powinna do 15 października podjąć decyzję ustalającą, czy dane państwo członkowskie jest pod presją migracyjną, zagrożone taką presją lub stoi w obliczu poważnej sytuacji migracyjnej. W pakiecie decyzji KE powinno się znaleźć także sprawozdanie dotyczące azylu i migracji oraz propozycja dotycząca ustanowienia puli solidarności.

Taki pakiet będzie przyjmowany co roku przez KE.

Harmonogram prac nie jest jednak wiążący, a - jak powiedział jeden z rozmówców - prace w tym roku mogą jeszcze chwilę zająć, ponieważ KE po raz pierwszy wdraża taki cykl zarządzania migracją.

KE oceni presję migracyjną w każdym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak liczba wniosków o azyl, liczba osób przybywających nielegalnie oraz zdolność każdego państwa członkowskiego do zarządzania migracją i azylem. Uwzględniona zostanie także kwestia ochrony tymczasowej, której na mocy unijnej dyrektywy udzielają Ukraińcom co prawda wszystkie państwa UE, ale w różnym natężeniu.

Pakt migracyjny, który ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie, unijni ministrowie zatwierdzili w maju ubiegłego roku - przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier.

Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń

Jak poinformował w weekend RMF FM, nasza brukselka korespondentka ustaliła nieoficjalnie, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.

Moglibyśmy także zostać określeni jako państwo znajdujące się pod presją migracyjną, a co za tym idzie, być beneficjentem unijnej pomocy.

Bylibyśmy też zwolnieni z "obowiązkowej solidarności", czyli relokacji określonej liczby migrantów, płacenia "kar" (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) czy pomocy operacyjnej (np. wsparcie personelu czy wysłanie sprzętu).