Komisja Europejska nie zajmie się w tym tygodniu raportem na temat paktu migracyjnego. Pakiet ma zawierać m.in. listę krajów znajdujących się pod presją migracyjną.
- Według nieoficjalnych ustaleń Komisja Europejska nie zajmie się w tym tygodniu raportem na temat paktu migracyjnego.
- Do 15 października KE powinna ustalić, czy np. dane państwo jest pod presją migracyjną.
- Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM Polska może zostać zwolniona z relokacji migrantów i obciążeń finansowych.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
PAP ustaliła w dwóch źródłach unijnych, iż raport na temat paktu migracyjnego wypadł z programu prac Komisji Europejskiej w tym tygodniu.
Zgodnie z harmonogramem wdrażania paktu migracyjnego KE powinna do 15 października podjąć decyzję ustalającą, czy dane państwo członkowskie jest pod presją migracyjną, zagrożone taką presją lub stoi w obliczu poważnej sytuacji migracyjnej. W pakiecie decyzji KE powinno się znaleźć także sprawozdanie dotyczące azylu i migracji oraz propozycja dotycząca ustanowienia puli solidarności.
Taki pakiet będzie przyjmowany co roku przez KE.
Harmonogram prac nie jest jednak wiążący, a - jak powiedział jeden z rozmówców - prace w tym roku mogą jeszcze chwilę zająć, ponieważ KE po raz pierwszy wdraża taki cykl zarządzania migracją.
KE oceni presję migracyjną w każdym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak liczba wniosków o azyl, liczba osób przybywających nielegalnie oraz zdolność każdego państwa członkowskiego do zarządzania migracją i azylem. Uwzględniona zostanie także kwestia ochrony tymczasowej, której na mocy unijnej dyrektywy udzielają Ukraińcom co prawda wszystkie państwa UE, ale w różnym natężeniu.
Pakt migracyjny, który ma rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie, unijni ministrowie zatwierdzili w maju ubiegłego roku - przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier.
Jak poinformował w weekend RMF FM, nasza brukselka korespondentka ustaliła nieoficjalnie, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.
Moglibyśmy także zostać określeni jako państwo znajdujące się pod presją migracyjną, a co za tym idzie, być beneficjentem unijnej pomocy.
Bylibyśmy też zwolnieni z "obowiązkowej solidarności", czyli relokacji określonej liczby migrantów, płacenia "kar" (20 tys. euro za jednego nieprzyjętego migranta) czy pomocy operacyjnej (np. wsparcie personelu czy wysłanie sprzętu).
Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.