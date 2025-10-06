Trzy miesiące imprezowania mocno odbiły się na zdrowiu Adama Lopeza, Anglika, który wygrał w loterii, kupując zdrapkę za milion funtów. Były operator wózka widłowego, który ostatnio miał same powody do radości, trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego obustronną zatorowość płucną - informuje BBC.
39-latek kupił zdrapkę w lipcu w małym sklepie w Hellesdon tuż przy Norwich we wschodniej części Anglii. Niespodziewana wygrana sprawiła, że bilans na koncie mężczyzny zmienił się z 12,40 do 1 000 012,40 funtów. Nic więc dziwnego, że mężczyzna celebrował wygraną ze wszystkich sił.