Świętował tak intensywnie, że trafił do szpitala

Życie 39-latka zmieniło się w jedną wielką imprezę. Lopez w rozmowie z BBC podkreślił, że jego dni były jak "jazda kolejką górską", a wszystko toczyło się na wysokich obrotach. Organizm mężczyzny tego nie wytrzymał.

Wygrana pozwoliła mi poznać trochę życia, jakiego wcześniej nie znałem, ale myślę, że poszedłem w tym złym kierunku... Było to przyjemne, dopóki nie zaczęły się problemy ze zdrowiem - powiedział.

10 września ambulans zabrał Lopeza do szpitala w Norwich. Okazało się, że mężczyzna ma obustronną zatorowość płucną - to potencjalnie zagrażający życiu stan. Najczęściej powstaje w wyniku przemieszczenia się skrzepu krwi z żył kończyn dolnych do naczyń płucnych.

Nie mogłem chodzić, nie mogłem oddychać. Zadzwoniłem po karetkę, zostałem wywieziony z domu na noszach, a największym, przełomowym momentem w moim życiu było to, gdy leżałem z tyłu tej karetki i słyszałem syreny - powiedział.

"Nie ma znaczenia czy masz milion, 100 mln, miliard czy bilion"

Lopez spędził w szpitalu osiem dni. Na szczęście lekarzom udało się go uratować, za co mężczyzna jest medykom wdzięczny.

To doświadczenie sprawia, że zaczynasz patrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Nieważne, czy masz milion, sto milionów, miliard czy bilion - kiedy leżysz z tyłu karetki, to wszystko przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie - mówi.

Żałuje rzucenia pracy

Milioner przyznał, że ostatnie tygodnie były szczególnie trudne dla jego mamy. Stwierdził też, że żałuje wyborów, jakich dokonał po wygranej - w tym rzucenia pracy operatora wózka widłowego.

Odszedłem z pracy i nie powinienem był tego robić. Straciłem codzienną rutynę i poczucie stabilizacji... To było całkowite oderwanie od dotychczasowego życia - wspomina.

Lopez planuje teraz skupić się na powrocie do zdrowie. Później chce "wrócić do pełnej wersji siebie".



Najbliższe sześć do dziewięciu miesięcy zamierza poświęcić przede wszystkim na powrót do zdrowia. Jak podkreśla, ma nadzieję, że po tym czasie "znów będzie sobą w pełni".