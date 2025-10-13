Podczas rozmów w sprawie planu pokojowego w Strefie Gazy prezydent Donald Trump mówił też o możliwości zniesienia sankcji wobec Iranu. Przyznał, że zamierza podjąć rozmowy pokojowe z Teheranem.

Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Egiptu Abdel Fatah el-Sisim na temat planu pokojowego w Strefie Gazy poruszył także wątek Iranu. Powiedział, że zamierza podjąć rozmowy pokojowe z władzami w Teheranie. Podkreślił, że chce tego też Iran.

Te sankcje są bardzo surowe, ale w pewnym momencie powiedzą: chcemy znieść sankcje. W końcu będzie pokój. Myślę, że z Iranem będzie dobrze - ocenił.

Iran otwarty na propozycje USA

W sobotę szef dyplomacji Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Iran jest otwarty na "sprawiedliwą i wyważoną" propozycję Stanów Zjednoczonych w sprawie irańskiego programu jądrowego.

Jeśli otrzymamy od Amerykanów rozsądną, wyważoną i sprawiedliwą propozycję negocjacji, z pewnością ją rozważymy - powiedział Aragczi w wypowiedzi dla państwowej telewizji, podkreślając jednocześnie, że Teheran nie zrezygnuje z "prawa do wzbogacania uranu", jednak może zgodzić się na środki budujące zaufanie w kwestii "pokojowego charakteru swojego programu jądrowego".

Dyplomata dodał, że uzależnione jest to od zniesienia przez państwa Zachodu części sankcji na Iran.

Sankcje

Decyzja o ponownym nałożeniu sankcji na Iran zapadła 19 września, kiedy Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała decyzję w tej sprawie. Sankcje weszły w życie pod koniec września.

Iran zawiesił w lipcu wszelką współpracę z Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) po zbombardowaniu w czerwcu irańskich obiektów nuklearnych przez Izrael, a następnie USA. W pierwszej połowie września zgodził się na nowe ramy współpracy z Agencją.

Według MAEA Iran ma około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., co - po wzbogaceniu do 90 proc. - pozwoliłoby na zbudowanie 8-10 bomb atomowych. Teheran zaprzecza, by w ogóle zabiegał o wejście w posiadanie broni jądrowej, i zapewnia, że irański program nuklearny ma pokojowy charakter. Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. stopień wzbogacenia uranu w irańskim programie jądrowym nie może przekraczać 3,67 proc.