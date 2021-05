45 tys. osób zgłosiło się do odstrzelenia 12 bizonów w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu. Urzędnicy Służby Parków Narodowych chcą zmniejszyć liczebność stada, które według nich uszkodziło roślinność, stanowiska archeologiczne i wodopoje - podał "The New York Times".

