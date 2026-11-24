„Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wiadomości SMS.
Komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.
Alert wysłano także do mieszkańców miast na prawach powiatu: Chełma i Zamościa.
RCB podkreśliło w treści wiadomości, że po zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę nie odnotowano zagrożenia na obszarze Polski.