RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województwa lubelskiego. W komunikacie przekazano, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia dla terytorium Polski.

„Uwaga! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wiadomości SMS.

Komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego.

Alert wysłano także do mieszkańców miast na prawach powiatu: Chełma i Zamościa.

RCB podkreśliło w treści wiadomości, że po zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę nie odnotowano zagrożenia na obszarze Polski.