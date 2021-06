Na platformie aukcyjnej e-Bay sprzedano nuggeta kurczaka z McDonald'sa za prawie 100 tys. dolarów ze względu na "niesamowite podobieństwo" do postaci z gry wideo. Polina, która wystawiła na aukcję nuggeta, spodziewała się, że uzyska za niego 50 dolarów.

Cena wyjściowa za nuggeta wynosiła 99 centów, a cena sprzedaży - 99 997 dolarów.

Kawałek kurczaka pochodził z pakietu posiłków przygotowanych przez McDoland's we współpracy z zespołem popowym BTS z Korei Południowej. Ma on przypominać postać z wieloosobowej gry sieciowej Among Us.



Według Poliny nugget "niepowtarzalnie koreluje z postacią z gry, nawet z dziwnym guzkiem na plecach przypominającym plecak".