Makau, światowa stolica hazardu, stawia na nowy kierunek rozwoju. Po pandemicznym kryzysie i naciskach ze strony Pekinu na dywersyfikację gospodarki, w regionie otwarto luksusowy szpital-resort. Czy turystyka medyczna stanie się nową wizytówką dawnej portugalskiej kolonii?

Makau, światowa stolica hazardu, stawia na nowy kierunek rozwoju. / Shutterstock

Światowe centrum hazardu

Makau, czyli dawna portugalska kolonia, będąca aktualnie specjalnym regionem administracyjnym Chin, od lat stanowi światowe centrum hazardu. Hazardowy boom rozpoczął się tam na początku XXI wieku, kiedy władze wpuściły na lokalny rynek właścicieli kasyn z zagranicy. Wkrótce region pod względem zysków z hazardu wyprzedził nawet kultowe Las Vegas.

Do tej pory Makau miało jednak duży problem z rozszerzeniem swojej gospodarki na inne, niezwiązane z rozrywką pola.

Pandemia

Uzależnienie Makau od napływu turystów odwiedzających tamtejsze kasyna stało się dużym problemem w czasie pandemii Covid-19. Salony gry na pieniądze zostały wtedy tymczasowo zamknięte, co spowodowało brak lwiej części dochodów. Prawdopodobnie to właśnie wtedy wzrosła presja ze strony rządu na dywersyfikację dochodów tej części Chin.

Skupiona wokół hazardu gospodarka Makau po pandemii została odbudowana, jednak naciski nie ustały. W 2024 roku przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podkreślił istnienie potrzeby "dywersyfikacji gospodarczej" oraz rozwoju "nowych branż o międzynarodowej konkurencyjności". Chodzi o medycynę, technologię czy organizację eventów. Makau jak na razie postawiło na rozwój turystyki medycznej.

Luksusowy szpital w... kasynie

Jak poinformowało BBC, na początku października w Makau otwarty został iRad Hospital, czyli luksusowy szpital-resort, oferujący usługi medyczne, badania i zabiegi estetyczne. Placówka znajduje się w Studio City, czyli kasynie i ośrodku rozrywki utrzymanym w stylu nawiązującym do Hollywood.

Stojąca za tym przedsięwzięciem prywatna firma medyczna iRad Medical Group szacuje liczbę turystów rocznie odwiedzających Makau na niemal 40 milionów. Firma liczy, że dzięki nowym usługom medycznym będą oni spędzać w okolicy więcej czasu i wydawać jeszcze więcej pieniędzy.

Studio City, częścią tego obiektu jest nowy, luksusowy szpital. / Shutterstock

Na wakacje do szpitala

Azja jest najważniejszym punktem na mapie światowej turystyki medycznej. Sektor ten jest rozwinięty między innymi w Korei Południowej czy Singapurze. Tańsze niż w krajach zachodnich zabiegi przyciągają medycznych turystów też między innymi do Indii.

Globalny przemysł turystyki medycznej jest wart dziesiątki miliardów dolarów i według ekspertów może jeszcze urosnąć.