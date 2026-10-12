Niemiecka polityk rezygnuje. "Potrzebuję czasu na żałobę”

RMF24

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Bärbel Bas odchodzi z niemieckiego rządu i władz socjaldemokratycznej SPD. W oświadczeniu 58-letnia polityk jako przyczyny decyzji wymieniła tragiczną śmierć w rodzinie oraz nasilającą się krytykę ze strony politycznych przeciwników.

Niemiecka minister pracy i spraw socjalnych Bärbel Bas ogłosiła w poniedziałek rezygnację z tego stanowiska, a także z funkcji współprzewodniczącej SPD.

Jako powód podała m.in. śmierć swojej pasierbicy. „Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję czasu na żałobę” - przekazała w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

Jako powód wskazała również wymierzone w nią publiczne ataki, w tym ze strony przedstawicieli chadeckiego bloku CDU/CSU, z którym socjaldemokratyczna SPD współtworzy koalicję rządową.

Ograniczyła aktywność publiczną

Bärbel Bas w ostatnich tygodniach ograniczyła aktywność publiczną. Na początku października jej resort poinformował o odwołaniu wszystkich zaplanowanych spotkań minister z powodu śmierci osoby z najbliższej rodziny. Nie podano wówczas szczegółów.

Jej rezygnacja następuje w okresie napięć między socjaldemokratami a chadekami dotyczących reform polityki społecznej. Politycy CDU/CSU krytykowali Bas m.in. za tempo wdrażania zmian w systemie świadczeń socjalnych.

58-letnia socjaldemokratka była w latach 2021-2025 przewodniczącą Bundestagu, a od maja 2025 roku kierowała Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych w rządzie kanclerza Friedricha Merza.

Reprezentuje lewicowe skrzydło SPD i nazywana jest „socjalnym sumieniem” partii. Współprzewodniczącą SPD została w czerwcu 2025 roku.