Niemcy: Incydent z udziałem kierowcy ciężarówki zarejestrowanej w Polsce

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na zachodzie Niemiec. Jak podała miejscowa policja, ciężarówka wyjeżdżająca z placu budowy uderzyła w sygnalizator świetlny.
Mimo kolizji pojazd kontynuował jazdę autostradą A8 w kierunku Merzig. Według świadków kierowca poruszał się w sposób określany przez policję jako niepewny. Jeden z innych użytkowników drogi powiadomił służby.
Policja odebrała mu prawo jazdy
Gdy patrol dotarł na miejsce, ciężarówka znajdowała się już na parkingu przy autostradzie. Funkcjonariusze wyczuli od 42-letniego kierowcy silną woń alkoholu.
Badanie wykazało ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyźnie natychmiast zakazano dalszej jazdy. Po pobraniu krwi na komisariacie w Merzig odebrano mu prawo jazdy.
Jak informuje agencja dpa, kierowcy grozi wszczęcie kilku postępowań karnych.