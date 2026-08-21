Niemcy: Incydent z udziałem kierowcy ciężarówki zarejestrowanej w Polsce

RMF24

42-letni kierowca ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych został zatrzymany na autostradzie A8 w Kraju Saary na zachodzie Niemiec. Policję zawiadomili inni uczestnicy ruchu, zaniepokojeni sposobem jazdy pojazdu przewożącego ciężki ładunek.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na zachodzie Niemiec. Jak podała miejscowa policja, ciężarówka wyjeżdżająca z placu budowy uderzyła w sygnalizator świetlny.

Mimo kolizji pojazd kontynuował jazdę autostradą A8 w kierunku Merzig. Według świadków kierowca poruszał się w sposób określany przez policję jako niepewny. Jeden z innych użytkowników drogi powiadomił służby.

Policja odebrała mu prawo jazdy

Gdy patrol dotarł na miejsce, ciężarówka znajdowała się już na parkingu przy autostradzie. Funkcjonariusze wyczuli od 42-letniego kierowcy silną woń alkoholu.

Badanie wykazało ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyźnie natychmiast zakazano dalszej jazdy. Po pobraniu krwi na komisariacie w Merzig odebrano mu prawo jazdy.

Jak informuje agencja dpa, kierowcy grozi wszczęcie kilku postępowań karnych.