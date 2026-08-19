Śląskie: Pijany Ukrainiec zdemolował 10 aut, szokujące sceny na plaży

RMF24

Sobotnie popołudnie na plaży w Rzeczycach (woj. śląskie) właściciele zaparkowanych tam samochodów zapamiętają na długo. 30-letni obywatel Ukrainy pod wpływem alkoholu, prowadząc Volvo, uszkodził 10 pojazdów. Na szczęście dzięki zdecydowanej reakcji plażowiczów, mężczyzna został zatrzymany do czasu przyjazdu policji.

Pijany mężczyzna uszkodził 10 aut na plaży w Rzeczycach

Pijany mężczyzna uszkodził 10 aut na plaży w Rzeczycach / Policja

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę (15 sierpnia) przed godziną 16:00 w rejonie ulicy Piaskowej w Rzeczycach, nad jeziorem Dzierżno Duże.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu po zgłoszeniu o kierowcy Volvo, który taranował zaparkowane auta. Jak się okazało, sprawca miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu oraz sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

10 uszkodzonych aut

W wyniku szaleńczej jazdy 30-latka uszkodzeniu uległo aż 10 pojazdów – dwa kampery i osiem samochodów osobowych.

Właściciele aut przyjechali nad jezioro z różnych miejscowości, m.in. z Rybnika, Gliwic, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego oraz z województw łódzkiego i opolskiego.

Mężczyzna zniszczył w sumie 10 aut. Zatrzymali go plażowicze

Świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, jednak musieli uciekać przed rozpędzonym Volvo, aby uniknąć potrącenia. Ostatecznie mężczyzna zaklinował się pomiędzy zaparkowanymi samochodami.

Wtedy plażowicze odebrali mu kluczyki i dokonali obywatelskiego zatrzymania.

Dzięki zdecydowanej reakcji osób wypoczywających na plaży kierujący został zatrzymany do czasu przyjazdu policjantów – podkreślają funkcjonariusze.

Na miejscu pracowali policjanci z drogówki oraz technik kryminalistyki. 30-letni obywatel Ukrainy był agresywny, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.

Okazało się, że sprawca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości podczas obowiązywania zakazu grozi mu nawet 8 lat więzienia.