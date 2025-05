Planujesz podróż do Indii lub Pakistanu? Poznaj zalecenia MSZ

Na stronie MSZ możemy przeczytać, że resort odradza podróżowanie do Pakistanu, jeśli nie jest to konieczne. Dodatkowymi ostrzeżeniami objęta jest część tego kraju - m.in. okolice granicy z Indiami i Afganistanem, a także prowincja Beludżystan. Szczegółową listę ostrzeżeń można znaleźć tutaj.

Jak wyglądają rekomendacje polskich władz, jeśli chodzi o podróże do Indii? "Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir (poza regionem Ladakh). Na terytorium stanu, w tym w Śrinagarze, dochodzić może do zamachów terrorystycznych i starć ze służbami porządkowymi. W zależności od rozwoju sytuacji, władze mogą wprowadzać stan wyjątkowy. Dochodzić może do ograniczeń w transporcie drogowym i lotniczym oraz do przerw w dostarczaniu Internetu i działania sieci komórkowych" - czytamy w komunikacie.

Resort zaleca zachowanie szczególnej ostrożności na pozostałym terytorium Indii. Chodzi o zagrożenie zamachami terrorystycznymi.